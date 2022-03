Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au vorbit despre averea Ionelei Prodan, iar Gheorghe Turda a susținut că regretata interpretă de muzică populară nu avea cum să obțină atâția bani din muzică. După declarațiile făcute de solist, impresara a intervenit și i-a dat replica acestuia.

„Domnul Turda este un artist foarte bun, numai că Ionela Prodan a fost o legendă, iar personalitatea ei a copleșit pe toată lumea. Ionela Prodan a fost artist și femeie de afaceri. Dacă Domnul Turda socotește cât a putut să câștige mama mea în viața ei… nu mai are timp de altceva, căci îi trebuiesc prea mulți ani să socotească. Și să adune. El trebuie să știe doar atât: Ionela Prodan a fost unică și va dăinui peste secole. Atât. În rest îi urez sănătate și să cânte ani, să strângă mulți bani și să ia exemplu de la mama mea”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!.

Ce spunea Gheorghe Turda despre averea Ionelei Prodan

Colegi de breaslă, interpretul de muzică populară a declarat recent că Ionela Prodan nu avea cum să facă un milion de euro din concerte. Mama Anamariei Prodan s-a stins din viață pe 16 aprilie 2018, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă.

„Să fim serioși, am fost în primele mele turnee cu Ionela, atât în Mexic, în 1975, cât și în America. Nu aveam spectacole pentru publicul american, pentru diaspora, ci doar în restaurante. Nu avea cum să câștige atâția bani din muzică, poate a câștigat și din alte afaceri, aici nu știu. Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară, nici maneliștii nu au cum să strângă atâția bani. Eu am fost mereu alături de Ionela, mi-a fost tare dragă, ne-am ajutat în momentele grele. Iar la înmormântarea soțul ei, tatăl Anei, eu am cântat o rugăciune de pomenire”, a declarat Gheorghe Turda recent.

