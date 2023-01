Pe 14 februarie, chiar de Valentine‘s Day, partenerul vedetei își va sărbători ziua de naștere. Anda Adam nu știe ce cadou îi va oferi lui Yosif.

„De Valentines Day nu m-am gândit. E și ziua lui pe 14 februarie chiar atunci. În fiecare an am o problemă cu acest lucru. El are nevoie foarte tare de dragoste și nu știu altceva ce să-i fac cadou. Dragoste îi dau în fiecare zi. Acum o să încerc să i-o împachetez și să i-o dau. Încerc în fiecare zi”, a declarat Anda, la lansarea filmului „Ramon”, unde cei doi au venit împreună, potrivit Click!.

Soțul cântăreței știe ce cadou vrea din partea Andei Adam: „Eu vreau un bețișor cu două linii, un test de sarcină pozitiv!”.

Anda Adam mai are un copil, o fetiță, din căsnicia anterioară. Și soțul vedetei are o fetiță din fosta căsnicie. Artista și-ar dori acum să aibă gemeni, care să aibă ochii tatălui lor. Se pare că aceasta ne-ar putea surprinde oricând cu vestea cea mare, pentru că nu vrea să mai lase timpul să treacă.

„Noi vrem gemeni, și dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptăm. Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede.

Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat Anda Adam, pentru sursa mai sus menționată.

Pe 23 decembrie, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci s-au căsătorit civil. Vedeta a primit inelul de logodnă în toamna anului 2021, în Capadoccia.

„Cununia noastră civilă nu a fost deloc ținută la secret. Ne-am decis foarte repede și am zis să facem acest lucru acum, pentru că nu voiam să aibă loc semnarea actelor în același timp cu nunta în sine. Efectiv nu a fost nimic pe ascuns. Ne-am dus noi, familia și copiii la Starea Civilă”, a mai spus Anda Adam.

Cum s-au cunoscut Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci

Într-o emisiune de la PRO TV, artista a dezvăluit despre începuturile poveștii ei de iubire. „Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. El era tot cu fetița, uite, fetița mea e aici, o duc la fetița ta? Mi-a devenit întipărit în minte chipul lui, imediat ce a plecat de lângă mine am zis, wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta? Întâmplarea a făcut ca el să fie la recepție a doua zi când eu am coborât, l-a recunoscut fetița mea.

Mi-a lăsat numărul la recepție, el e francez și e romantic. Nu l-am sunat niciodată, au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, din atâtea. Era și ziua lui de naștere”, a declarat Anda Adam.



