Andreea Marin și Andreea Esca sunt apropiate, cele două vedete se întâlnesc des la evenimente. Recent, prezentatoarea de la Pro TV și-a lansat noul număr al revistei sale „Alist Magazine”, iar Andreea Marin nu a lipsit. A avut numai cuvinte frumoase despre Andreea Esca.

„Pe Andreea o iubesc, pur și simplu, este un om de o calitate excepțională, un profesionist desăvârșit, dar mai ales un om cu un suflet mare. O cunosc dincolo de micul ecran, așa cum o vede toată lumea”, a spus Marin, care a declarat că la începutul carierei sale a prezentat știri la fel ca Esca.

„De aceea am și admirat-o, pentru că făceam același lucru și pentru că vedeam foarte clar calitatea muncii Andreei! Ea e un model pentru toți oamenii de televiziune, nu doar cei care fac știri”, a mai declarat ea.

În ceea ce o privește pe Teo Trandafir, Andreea Marin a recunoscut că o admiră. Ea și prezentatoarea de la Kanal D s-au întâlnit des, a fost invitată de multe ori în emisiunea prezentatoarei.

„Teo este o femeie frumoasă cap-coadă. Și asta nu ține de numărul de kilograme pe care le avea odinioară, azi e o altă situație, cum știm bine! Asta ține de inteligența care-i iese prin priviri. Atunci când omul deschide gura și transmite o idee, îl iubești dacă ceea ce transmite îți umple sufletul, asta e Teo! Și n-are nicio importanță, pentru mine, cel puțin, detaliul câte kilograme ai, ce înălțime și așa mai departe!”, a explicat ea pentru cancan.ro.

Ce a declarat Teo Trandafir despre Andreea Marin

„Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc.

Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, «Teo Trandafir e grasă», am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit!

Băi, dar ți-am zis-o eu! Acum, ce mai ai să îmi zici, mergi mai departe! «Teo Trandafir e proastă!», aici s-ar putea să pot să încerc să te contrez! Și te contrez cu argumente, câte vrei, că am, mai închiriez de la prieteni, mai una alta, știi cum e! Mie autoironia mi-a reușit pentru asta, să mă apăr! Gândește-te la Andreea Marin, care are o imagine pe care și-o construiește și și-o susține cu mare atenție. Ai văzut-o, poziția în care stă și vorbele pe care le rostește sunt atent alese, la mine nu sunt!”, a declarat Teo Trandafir pentru Cancan, într-o notă personală, autoironică.

