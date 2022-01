Recent s-a zvonit că Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-au căsătorit în mare secret, după ce vedeta ar fi văzută purtând o bijuterie ce seamănă cu o verighetă. În cadrul unui interviu pentru Click!, prezentatoarea TV a dezvăluit că nu consideră că este o îngrădire căsătoria, iar nunta va avea loc la timpul ei, pentru că ea nu se grăbește.

Întrebată cum arată relația perfectă pentru ea, Andreea Marin a răspuns că așa cum este cea cu fiica ei, Violeta, dar și cu iubitul ei, Adrian Brâncoveanu.

„Așa cum este relația mea astăzi cu fiica mea și partenerul meu de viață. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul, pe mine viața asta m-a învățat, din păcate, dar la vârsta maturității de azi și în acest moment mă simt în echilibru, recunoscătoare și fericită, îi mulțumesc lui Dumnezeu, avem cu toții mare nevoie de pace în suflet, înainte de orice altceva”, a declarat Andreea Marin pentru sursa mai sus menționată.

Prezentatoarea nu a vrut să vorbească despre neînțelegerile din cuplul ei și cine cedează primul atunci când există o ceartă, însă a vorbit, la modul general, despre divergențele în cuplu.

„Nu simt nevoia să discut despre intimitatea noastră, dar generic vorbind, un cuplu este echilibrat atunci când cei doi se simt unul pe celălalt și știu când să facă un pas în spate, fiecare la momentul său. Asta reușim noi astăzi și mă bucur mult. Oamenii se pot confrunta cu diverse probleme în viață și pot aduce tensiunea acasă, aceasta este greșeala des întâlnită și e păcat. Dar odată cu trecerea timpului începi să vezi și să înveți”, a spus vedeta în cadrul interviului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce planuri are Andreea Marin pentru 2022

Ca-n fiecare an, vedeta muncește pe brânci pentru proiectele sale. Andreea Marin vine cu vești minunate, dar unele proiecte preferă să le țină doar pentru ea momentan, însă promite că pregătește multe surprize.

„Surprizele sunt surprize, nu le pot deconspira, dar aveți încredere că vă voi surprinde și anul acesta în mod plăcut, asta e important. La categoria proiecte care pot fi mărturisite, vă pot spune, pe scurt, că noul Creative Hub Voice&Visibility, proiectul meu de suflet, în care am investit mult – minte, inimă și multă muncă puse în slujba lui timp de 2 ani spre în a-l clădi în pas cu vremurile și cu tehnica performantă necesară domeniului meu – e destinat creativității și am planuri mari spre a-l face să înflorească în acest an, deși încă de la deschidere a făcut o treabă minunată, în ciuda celor doar câteva luni de la lansare și a pandemiei care pune piedici tuturor. De la tot ce ține de comunicare și conturare a imaginii, până la proiecte social-umanitare gândite și implementate de noi, cursuri, conferințe și întâlniri inedite, lansări și evenimente speciale, până la intimitatea evenimentelor private sau corporate ce nu-și doresc o reflectare publică, toate vor înflori în acest spațiu minunat și inedit. Transmisiunile și filmările sau ședințele foto profesionale ce vor lua naștere la Hub, campaniile gândite de noi și toate ideile frumoase și îndrăznețe vor contura un 2022 greu de uitat, negreșit. De asemenea, Fundația Prețuiește Viața își continuă misiunea de a sprijini oameni aflați în momente de cumpănă sau tineri talentați, fiecare donație ne ajută să împlinim vise, căci voința și forța de a mișca lucrurile în direcția bună avem. În altă ordine de idei, mă pregătesc deja și să vă surprind și cu proiecte internaționale, imediat ce le dăm startul, le veți cunoaște, sunt onorată să fiu Ambasador al unor cauze în care cred. Și alte surprize vor veni, dar deocamdată, tac mâlc”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

PARTENERI - GSP.RO Giovanni Becali, derapaj rasist. Incredibil ce a spus despre Djokovic în direct la TV: "Tu, Djokovic, miliardar, cu avion privat...

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Bebeluș în cărucior împins de viscol în stradă, după ce tatăl a intrat să joace la păcănele, în Bacău

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2022. Fecioarele vor alege de bunăvoie să privească spre viitor, neîncrezătoare, dar pline de speranță

Știrileprotv.ro Marian Godină sare în apărarea polițistului care a omorât-o pe Raisa: Verificatul victimei cu piciorul e explicabil

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate