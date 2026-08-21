Andrei Rotaru a vorbit pentru prima dată la televizor despre episodul în care a ajuns internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut declarații tensionate în cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, susținând că nu a înțeles, la acel moment, cum s-a ajuns la intervenția poliției și a ambulanței.

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Andrei Rotaru, dezvăluiri despre momentul în care a ajuns la Obregia

Odată cu intrarea lui Andrei Rotaru în platoul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, discuția a devenit rapid tensionată. Fostul concurent a vorbit despre unul dintre cele mai dificile episoade prin care spune că a trecut după participarea la emisiune: momentul în care a fost internat la Obregia.

Potrivit declarațiilor sale, totul s-ar fi petrecut la scurt timp după ce el și Cristina Petre s-au întors în România din vacanța petrecută în Bali. Andrei Rotaru susține că s-a trezit încuiat în curte, iar ulterior la ușa locuinței au ajuns poliția și o ambulanță.

Fostul concurent a povestit, din perspectiva sa, că a ajuns în ambulanță fără să înțeleagă ce se întâmplă și că, ulterior, a primit mai multe diagnostice în baza informațiilor transmise medicilor.

„M-au încuiat înăuntru în curte și au luat cheia! Am început să trag (…) Ea m-a dat și la televizor și anunțate și pe internet că am dispărut (…) Acum mă duc în casă să scot cheia, nu găseam cheia, am început să scot sertarele de acolo, să mă enervez (…) Între timp, oamenii au chemat din nou poliția (…) M-au luat și m-au aruncat în salvare (…) Am ajuns într-o sală la Obregia. Băieții mi-au pus verdictul acolo (…) Mi-au pus tot felul de diagnostice, în baza celor spuse de Cristina (…) Și pe baza mărturiilor lor, doctorii mi-au pus mie diagnostice (…) Veneau încontinuu și îmi spuneau: «Iei medicamente sau nu iei?»”, a spus Andrei Rotaru, la „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Ce susține Andrei Rotaru despre implicarea Cristinei Petre

Andrei Rotaru, care a petrecut mai bine de nouă ani într-o relație cu Cristina Petre, a susținut în cadrul emisiunii că fosta sa soție ar fi avut un rol în situația care a dus la internarea lui.

Declarațiile sale reprezintă versiunea fostului concurent asupra evenimentelor. În cadrul discuției, acesta a vorbit și despre perioada în care relația lor s-a degradat, după împăcarea care a urmat participării la „Insula Iubirii”.

„Eu nu am mai fost altcineva decât cel care a înșelat”

Andrei Rotaru a spus că unul dintre lucrurile care l-au afectat în relația cu Cristina Petre a fost perioada în care cei doi ar fi locuit la mama acesteia. Fostul concurent a susținut că, deși i s-ar fi spus că a fost iertat, a simțit în continuare că este judecat pentru faptul că și-a înșelat soția.

„Deci, ea s-a despărțit de mine, dar eu nu am vrut să mă despart de ea (…) Mama ei a spus că ne iartă, dar nu a fost deloc așa! (…) Am fost judecat ca persoana care a înșelat și atât. Eu nu am mai fost altcineva decât cel care a înșelat în curtea aia (…) Vreau să înțeleagă și Cristina, să se uite bine acum la noi, în curte unde mâncam eu în spatele casei și ea mânca cu mama ei în casă, separat. Eu iarna mâncam singur acolo, nu aveam voie în casă”, a mărturisit Andrei Rotaru, la „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Povestea lui Andrei Rotaru și a Cristinei Petre, după „Insula Iubirii”

Andrei Rotaru și Cristina Petre au participat la sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”. La momentul plecării în Thailanda, cei doi aveau o căsnicie de aproximativ nouă ani.

În timpul emisiunii, Andrei Rotaru a fost apropiat de ispita Diandra Doris. La bonfire-ul final, cei doi au decis să își dea o șansă, însă relația lor nu a durat mult. Ulterior, Andrei Rotaru și Cristina Petre s-au împăcat și au încercat din nou să își salveze relația. În prezent însă cei doi nu mai formează un cuplu.

Momentul în care Radu Vâlcan a recapitulat parcursul lor în emisiune a fost unul emoționant pentru Cristina Petre, care a început să plângă în platoul „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Andrei Rotaru spune că încă o iubește pe fosta lui soție

Deși nu mai sunt împreună, Andrei Rotaru a mărturisit că încă are sentimente pentru Cristina Petre și a spus că ar fi dispus să treacă peste multe pentru ea. Întrebat despre perioada de după „Insula Iubirii”, când cei doi și-au mai dat o șansă, Andrei Rotaru a susținut că a cunoscut o altă latură a Cristinei, care, pentru o perioadă, ar fi fost mai prezentă în relație.

„Ceea ce a urmat a fost Cristina care și-a dat voie să mă iubească, și-a dat voie să fie prezentă în relație, că a văzut că m-a pierdut (…) Pentru un timp”, a transmis Andrei Rotaru.

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