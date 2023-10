Pe Neti Sandu și pe George Mihăiță îi leagă o prietenie veche, care durează și acum. În urmă cu mai bine de 30 de ani, cei doi s-au cunoscut, iar actorul a ajutat-o pe prezentatoarea horoscopului de la Pro TV să obțină un job.

Neti Sandu, recunoscătoare lui George Mihăiță: „El mi-a dat să îi fac astrograma”

„La toate interviurile am spus că datorită lui sunt la PRO TV și în primul rând am fost la revista SALUT, care a fost în 1991-1992”, a povestit Neti Sandu în emisiunea lui Cătălin Măruță, conform protv.ro.

Și a continuat: „Un fost iubit mergea la bărulețul Teatrului Nottara și i-a spus lui George că știe o fată care face horoscopul. Nu a vrut să îi spună că sunt iubita lui. Eu m-am dus, el drăguț, eu terminată de emoții. El mi-a dat să îi fac astrograma și a zis gata, de mâine scrii aici!”

Cum a ajuns Neti Sandu, care lucrează din 1993 la Pro TV, să studieze astrologia

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu de pe Youtube, Neti Sandu a dezvăluit că bunicul ei a fost cel care, cumva, a condus-o către astrologie. „Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta…și mama nu a vrut, tata nici atât.

Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. E adevărat că mă duceam și cântam în cor, spuneam poezii. Acolo mi-am început cariera…dacă vrei. Și bunicul, care avea doar trei clase, care e foarte gospodar și sănătos la minte, a intrat în religia asta și așa a murit. Foarte mulți au ieșit de acolo pentru că nu s-au regăsit. (…)

Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine. Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. (…) Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul. El spunea următorul lucru: Viața asta nu trebuie trăită pentru că există promisiunea de după. Eu nu înțelegeam. Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa. Eu nu înțelegeam în ce crede. Eu nu pricepeam.

Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva.”, a spus ea.

Neti Sandu: „După revoluție m-am dus la cursuri de yoga”

Vedeta de la Pro TV a dezvăluit apoi că după Revoluția de la 1989 a început să studieze astrologia, dar dintr-o întâmplare, având în vedere toate întrebările pe care și le-a pus din cauza bunicului. „După revoluție m-am dus la cursuri de yoga.

Și acolo niște fetițe, eu tot nu eram tânără la revoluție. Ele m-au întrebat: Doamnă, nu vreți să mergeți cu noi la niște cursuri de astrologie? Am zis să văd ce e acolo, că știam doar de zodiac.

Atunci m-am dus la Casa de cultură Preoteasa și era acolo un amfiteatru în care erau foarte mulți interesați și a venit un domn profesor care ne-a prezentat cum ar fi treaba cu astrologia, cu zodiacul și la final a zis așa: Dar să știti că din toată sala asta, din toți oamenii ăstia, unul singur va ajunge ceva.”, a declarat ea.