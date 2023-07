Felix Pătrăşcanu, unul dintre fondatorii companiei de curierat FAN Courier, are o afacere de peste 1 miliard de lei și va fi investitor la „Imperiul Leilor”, sezon 4.

Și-a dorit să fie avocat, dar mama lui voia ca fiu ei să fie judecător. În prezent, Felix Pătrășcanu este unul milionarii României și a spus recent într-un episod al show-ului digital de business „BIZ POWER”, prezentat de Marta Ușurelu, ce înseamnă banii pentru el.

„Banii sunt ceea ce te ajută să fii un om liber. Asta în primul rând. Inițial, banii pentru mine au însemnat, ca pentru toată lumea, casa, mașina, piscina, Seychell-ul și așa mai departe. Când am avut pe toate lucrurile astea, nu neapărat că n-am mai avut ce să fac, ci pur și simplu am simțit nevoia să dau înapoi, să iau decizii singur și să-ți oferi acel confort psihologic prin care să gândești liber. E foarte important lucrul ăsta.

Și eu doresc câtor mai mulți oameni, nu neapărat cu foarte mulți bani, știi că e o vorbă pe la noi, pe la români, degeaba ai bani dacă n-ai mulți? Dar nu despre asta e vorba aici, ci să ai suma de bani care să-ți ofere confortul psihologic de a trăi liber. Da, vrând mâine să faci un lucru și să poți să-l faci, bineînțeles, într-un cadru legal și etic și de bun simț, ca să spun așa.”

Întrebat ce ar putea să își mai dorească având în vedere că are atât de mulți bani, omul de afaceri a răspuns:

„Oh, sunt o mulțime de lucruri, știi, asta mi se pare minunat. Ăsta-i motorul care duce în continuare omenirea mai departe. Să-ți dorești lucruri, să îți dorești din ce în ce mai multe lucruri și nu neapărat lucruri materiale, cât situații de a întâlni oameni noi, de a vedea civilizații noi după planeta asta, iată, călătoriile își au rolul ăsta senzațional, pe lângă frumusețea, nu știu, a naturii pe care o găsești pe acolo, ci modul de a gândi altor oameni, fenomenal. Și slavă cerului că iată, am prins vremurile că în România să avem deschiderea asta, să avem deschidere pentru copiii noștri să vadă alte culturi și alte sisteme de învățământ. Iată, se duc în UK, State, peste tot în lume, Japonia, o mulțime de tineri, și asta e o bogăție pentru fiecare om în parte.

Deci ai tot timpul, indiferent câți bani ai sau n-ai, ai tot timpul lucruri de făcut, plus că trebuie să dai înapoi. Viața e un dar până la urmă, toată. Și dacă tot ai avut darul ăsta trebuie să faci o dată ceva cu el. Nu poți să-l ții așa, pur și simplu, să nu faci nimic, ci de la un moment dat încolo să dai mai departe, să dăruiești și tu.”

Cine este Felix Pătrășcanu

Felix Pătrășcanu a absolvit Facultatea de Drept în 1994. În același an, începe colaborarea cu o firmă de curierat, urmând ca după 3 ani să pună bazele actualei companii FAN Courier, alături de frații Adrian și Neculai Mihai.

Investitorul de la „Imperiul Leilor” este membru fondator al Asociației Operatorilor de Curierat din România (AOCR), membru în board-ul de conducere al Romanian Business Leaders și lider al proiectului RePatriot. Ca o încununare a tuturor eforturilor și rezultatelor antreprenoriale obținute prin FAN Courier în cadrul comunității de business atât la nivel național cât și regional, prin munca susținută, inovație și valoare adăugată, Felix Pătrășcanu a fost desemnat în 2014 Antreprenorul Anului în cadrul celei de-a noua ediții a galei Business Review, precum și Manager of the Year, acordat de Govnet în cadrul Galei Premiilor de Excelență în Curierat 2014, potrivit repatriot.ro.

Pasiunea pentru off road i-a adus titulatura de vicepreședinte al Asociației Off-Road Adventure Romania, Felix participând în fiecare an la Campionatul Național de Off Road. În afară de pasiunea pentru sport, oenologia este o altă preocupare pentru timpul liber. De-a lungul timpului a colecționat vinuri și a produs pentru prieteni vin din strugurii culeși personal din podgoria de la Fiționești/Panciu, locul său natal.

Opt investitori vin la „Imperiul Leilor”, sezon 4

Ziua așteptată de către toți pasionații de business, de către toți cei care au o viziune și vor să o pună în aplicare sau de către cei care au nevoie de suport în afacerile lor pentru a ajunge mai departe a venit: încep filmările pentru cel de-al patrulea sezon Imperiul Leilor!

Și în acest an, liderii unor afaceri de succes din România îi vor căuta pe antreprenorii care merită să fie cunoscuți în domeniul lor și le vor oferi șansa de a face o schimbare reală! Pe scaunele investitorilor se vor așeza oameni cu experiență, viziune și dorință de a vedea cum piața de business din România se dezvoltă tot mai mult.

Opt lei se vor afla în acest sezon în fața celor de acasă, unii având deja câteva sezoane în care au schimbat destine, iar alții fiind pentru prima dată în acest rol. Printre cei care revin se află: veteranul, Dragoș Petrescu, cunoscut celor de acasă încă din primul sezon, fondatorul lanțului de restaurante City Grill, Dan Șucu, creatorul și proprietarul celui mai important brand românesc de mobilă și home deco, Mobexpert și Cristina Bâtlan, fondatoarea și proprietara brandului Musette, care se află în show încă de la sezonul doi și Dr. Wargha Enayati, fondatorul Rețelei Private Regina Maria și al Enayati Medical City, aflat în emisiune de anul trecut.

Alături de aceștia vor fi patru noi investitori: Daniel Mischie, CEO City Grill, Mircea Căpățînă, Cofondator & Director de Marketing SmartBill, Felix Pătrășcanu, proprietar Fan Courier și Răzvan Raț, cunoscutul fost fotbalist și investitor în domeniul tehnologiei și al afacerilor imobiliare.

Timp de trei sezoane, sute de afaceri aflate la început sau proiecte cu un potențial spectaculos au primit șansa la care sperau și unele dintre ele au început să sedimenteze deja un drum pe care vor putea cunoaște succesul. Acum este vremea altora să facă primul pas.

