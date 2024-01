Într-un moment sincer, Connect-R a ales să împărtășească cu fanii săi o evoluție personală notabilă, la cinci ani de la divorțul său de Misha. Într-un clip postat pe platformele de socializare online, artistul a abordat subiecte sensibile, printre care și conceptul de „femeie adevărată”.

Connect-R a recunoscut deschis că, în trecut, avea idei preconcepute cu privire la ceea ce înseamnă a fi o femeie adevărată. El mărturisește că, în ochii săi, femeia ideală era aceea care știe să gătească și care aduce pe lume un copil. Cu toate acestea, în urma experiențelor sale personale și a perioadei post-divorț, artistul a ajuns la concluzia că această viziune era foarte limitată. El a subliniat că o femeie adevărată nu poate fi definită exclusiv prin abilitățile sale culinare sau prin statutul de mamă, ci prin complexitatea și diversitatea calităților sale.

„Obișnuiam să cred că femeia adevărată trebuie să știe să facă mâncare pentru bărbatul ei”

„Obișnuiam să cred că o femeie adevărată este femeia frumoasă la chip. Ulterior mi-am dat seama că, de fapt, o femeie adevărată e cea frumoasă în fel și chip.

Am trăit mult timp cu falsa impresie că o femeie adevărată dă viață unui copil. Nimic mai neadevărat. O femeie adevărată mai degrabă își dă viața pentru copil. Obișnuiam să cred că femeia adevărată trebuie să știe să facă mâncare, să facă bucate pentru bărbatul ei.

Mai târziu am aflat că o femeie adevărată te hrănește cu bunătatea ei. În mintea mea, femeia trebuia întreținută, ținută ca în palmă, dar mi-am amintit că deși tata muncea de dimineața până seara, mama avea vreo trei joburi”, a precizat Connect-R, potrivit viva.ro.

Artistul și-a încurajat fanii săi să își lărgească orizonturile și să respingă ideile preconcepute, recunoscând că și el a fost sub influența unor astfel de gânduri limitative în trecut.

Connect-R vrea să se retragă din muzică

Connect-R și-a lansat recent propria carte, „Din livada cu nuci”, iar acum își surprinde din nou admiratorii cu un anunț neașteptat. Artistul vrea să renunțe la muzică și să se concentreze asupra artei. Acesta pictează des și are deja câteva creații pe care încă nu le-a expus.

După ce o să renunțe la muzică se gândește să se dedice mai mult asupra acestui domeniu și să își expună creațiile.

„Da. (n.r. – încă se gândește la retragere). Nu de la burnouturi, ci de la faptul că viața nu înseamnă doar muzică. Poate o să pictez, poate o să scriu. Da. (n.r. – este talentat la pictat). Am făcute lucrări, dar nu le am expuse.Da, da. (n.r. – sunt ținute în casă). (…) Eu iubesc arta, scriu. Arta nu înseamnă doar muzică. Normal că așa m-am făcut cunoscut, dar am multe de oferit. Vreau să fac și altceva! Oricât de obositor ar fi, nu muncim pe șantier, hai să fim serioși!”, a declarat Connect-R, potrivit ego.ro.

„O să fac un anunț în premieră. Suntem în 2023. În maxim doi ani fratele tău se retrage ușor, ușor. Voi rămâne în studio foarte mult și probabil că o să mai fac câteva concerte mari. Vreo 4-5, în niște săli mai mari din țară, din București evident, și cam atât. Viața nu e doar turneu, aplauze și bani. Vreau să mă plimb, vreau să văd lumea asta.

Nu mai pot să stau în scaunul de mașină kilometri întregi. Anul trecut, șoferul meu a mers cu perfuzii după el, eu am făcut o criză de rinichi. E mult, e foarte mult. Undeva trebuie să se oprească. În doi ani, gata”, declara Connect-R, în cadrul podcastului realizat de Radu Țibulcă.

