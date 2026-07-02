După ce au cucerit publicul, Benzol și Adrian Șaguna au pornit in turneul „Solo tu”, un proiect live realizat în parteneriat cu Touch Agency și Cat Music, care vine ca o continuare firească a succesului înregistrat de piesa cu același nume.

Turneul, început pe 1 iunie și programat să se încheie pe 29 august, marchează o nouă etapă pentru cei doi artiști și aduce muzica direct în fața publicului, într-un format construit în jurul energiei live și al conexiunii reale.

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„Solo Tu Tour” înseamnă un singur concept, peste 25 de show-uri și mai mult de 23 de orașe, într-un parcurs care își propune să ducă vibe-ul piesei din online și radio direct pe scenă. Unul dintre momentele importante ale turneului este prezența în line-up-ul Untold, la Cluj, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa.

În timp ce Adrian Șaguna și Benzol au plecat în „Solo tu tour”, Costi Ioniță și-a unit forțele cu LavBbe și Jay Mali, alături de care a lansat o nouă melodie, „Quedate”, care este însoțită și de videoclip.

Piesa a fost construită din chimie reală de studio, ritmuri caliente și un sound modern, cu vibe de vară, gândit să rămână în playlisturi.

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