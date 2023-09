Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, Cristina Șișcanu le-a mărturisit fanilor ei că locuința în care stă acum, deși e modernă și spațioasă, nu mai e suficientă pentru familia lor. Renovată în urmă cu doi ani de zile, casa are băi mari, multe spații de depozitare, chiar și o mică grădină.

Cristina Șișcanu: „Nevoile noastre cer o casă un pic mai mare”

„Ne vindem casa în care stăm pentru că vrem să ne mutăm în una care să fie un pic mai mare decât asta. Și asta e destul de spațioasă, luminoasă, cu camere mari, cu băi mari, cu spații de depozitare multe, însă nevoile noastre cer o casă un pic mai mare, și ne-am hotărât”, a transmis vedeta, care vrea neapărat o casă mai mare.

„Avem acest gând de vreun an de zile, acum însă vom trece și la acțiune. Și da, nu e un proces așa, tocmai simplu, sau poate fi simplu – mă refer la partea cu mutatul, în mod special, că asta cu vândutul casei să zicem că nu-i așa complicat”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Ce spune despre România un botez acasă la căldărarii din Corcova, care au emigrat și s-au făcut zugravi. „În Belgia avem toate condițiile”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au de gând să vândă casa complet mobilată și echipată, nu vor lua cu ei decat hainele și actele, bunurile personale. „Oricum nu luăm nimic din casă, doar lucrurile personale: haine, acte, cam astea. În rest, nimic, mai ales că în ultimii doi ani am tot renovat prin ea: și baia de jos, și bucătăria este nou-nouță, după ultimele standarde moderne, camera de jos. care-i camera lui Filip, am eu dressingul meu care este făcut dintr-o mobilă așa, deosebită, livingul l-ați văzut, că m-ați tot întrebat.

În fine, ideea este că ne-am hotărât și ne vom ocupa în perioada următoare de vânzarea casei”, a fost mesajul transmis de Cristina Șișcanu, pe Instagram și pe TikTok.

Mădălin Ionescu recunoaște că soția lui, Cristina Șișcanu, câștigă mai mult decât el

După ce a participat la mai multe emisiuni de tip concurs, Cristina Șișcanu are acum propia emisiune la Metropola TV. Într-o postare pe Instagram, Mădălin Ionescu a recunoscut că soția lui se descurcă mult mai bine financiar decât el. Cristina mai are și o mulțime de colaborări plătite și își dedică o mare parte din timp acestora.

„În afară de emisiune? Ți se pare puțin? Nici eu, nici ea nu am avut ”norocul” unor colaborări ușoare, în care să mergem la televiziune cu o oră înainte de emisiune și să intrăm fresh în televiziune. Am muncit pe rupte. Ea, însă, are și o firmă.

Recomandări SUA vor trimite în România mai multe avioane F16 „pentru a apara granița NATO” după descoperirea fragmentelor de dronă în Tulcea

Colaborările/afacerile derulate prin firmă îi ocupă cea mai mare parte a timpului. În acest moment, cred că se descurcă mai bine decât mine din punct de vedere financiar”, a scris Mădălin Ionescu, pe pagina personală de Instagram.

Soția lui Mădălin Ionescu prezintă „După faptă și răsplată”, un show tip podcast, la Metropola TV. Vedeta este foarte încântată de noul proiect. „E fresh, e cool, e… plin de dezvăluiri și povești de viață extrem de puternice. Voi prezenta începând din 3 septembrie, la Metropola TV, «După faptă și răsplată!», un show tip podcast. Veți vedea personalități sau personaje publice efervescente, sincere , care își deschid sufletul în fața publicului.

Veți afla detalii uluitoare despre ele și evenimentele incredibile din viețile lor, din pașii lor către succes! Ei bine, succesul lasă urme în suflet, iar atingerea lui este deseori însoțită de sacrificii teribile, așa cum veți vedea”, spunea Cristina Șișcanu despre proiectul ei.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cine este Adrian Galbinu, preotul care a făcut senzației la Vocea României 2023. „Bravo bă, nebunule!” VIDEO

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO De unde provin, de fapt, servețele și soluțiile de curățare W5 de la Lidl. Sunt foarte ieftine și sute de mii de români le folosesc în casele lor. Surpriza e totală

Știrileprotv.ro Denis Hanganu s-a căsătorit. Cât de frumoasă este aleasa starului din „Clanul”| GALERIE FOTO

Observatornews.ro Filmul atacului de la Grădina Zoologică din Sibiu, unde o fetiță de 8 ani a fost mușcată de un lup alb. Copila a băgat mâna prin gard

Orangesport.ro "L-am lichidat". Giovanni Becali anunţă că a scos din peisaj un impresar rival, cu contracte importante în Liga 1 | EXCLUSIV

Unica.ro Cel mai mare regret al Reginei Elisabeta. Decizia luată a urmărit-o toată viața