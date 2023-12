Cristina Spătar este obișnuită să ducă o viață de lux și să fie răsfățată cu cadouri scumpe, însă a avut și o perioadă în care a fost nevoită să își vândă din lucruri pentru a se descurca și cu cei doi copii. După divorțul dureros de Alin Ionescu, vedeta a fost nevoită să locuiască cu chirie și să se descurce singură cu Aida și Albert.

De aproximativ doi ani, Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Vicențiu Mocanu, un om de afaceri din Vâlcea, care i-a oferit tot ce și-a dorit. Artista a primit cadou un bloc, dar și alte imobile din partea soțului. De asemenea, soțul Cristinei Spătar i-a făcut cadou de Ziua Îndrăgostiților o mașină extrem de scumpă, iar de curând i-a cumpărat o geantă de mii de euro.

„Aș putea să stau acasă, să mă răsfețe soțul, dar îmi place să fac meseria asta”

Vedeta îi este recunoscătoare partenerului ei pentru tot ajutorul pe care i-l oferă și mulțumește de fiecare dată pentru tot ce face pentru ea. Deși acum are tot ce își dorește, Cristina Spătar nu vrea să renunțe la muzică, pentru că susține că își face meseria cu mult drag.

„Știe cu ce să vină, mereu vine încărcat. Mă bucur că am parte de un Moș care, în fiecare an, e foarte atent. Nu doar de Moș Crăciun, cu fiecare ocazie și fără niciun prilej. E foarte drăguț și atent. Am de toate, să vină cu sănătate. Partea asta cu proiectele muzicale… aș putea să stau acasă, să mă răsfețe soțul, dar îmi place să fac meseria asta, mi-e tare dragă muzica și îmi doresc să fac proiecte”, a spus cântăreața, potrivit Antena Stars.

Recomandări INTERVIU. Dacian Cioloș, despre numirea Ancăi Dragu la Banca Națională a Moldovei: „Numai așa ne putem apropia de o unire pragmatică. Nu fluierat pe stadioane și scris pe garduri”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce planuri are Cristina Spătar pentru anul 2024

Cântăreața se gândește mult la cariera sa și are în plan să facă lucruri mărețe în anul ce vine. Cristina Spătar nu renunță sub nicio formă la muzică și intenționează să își facă o trupă.

„Vreau și eu proiectele mele să le pot duce la bun sfârșit. Avem multe, multe proiecte. Și cu maestrul Botgros, cu muzica R&B și un proiect balcanic, vreau să fac treaba. Asta este singura mea dorință, singurul meu plan. Pe plan personal sunt ok, pe plan muzical îmi doresc să fac foarte multe lucruri și mă bucur că anul acesta am parte de susținerea lui Vicky și sper să reușesc să le duc la bun sfârșit. Vreau să-mi fac trupă, vreau să-mi iasă”, a spus Cristina Spătar pentru sursa mai sus-menționată.

„Soția mea merită totul!”

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit civil pe 10 decembrie 2022. Soțul cântăreței a făcut primele declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de aceasta.

Recomandări Mogulii imobiliari ne anunță că suntem chiriași în statul lor. Legătura dintre retrocedări și cazul Odorheiu Secuiesc

„Ne-am găsit amândoi iubirea pe care o căutam. Cred enorm în soția mea, de aceea i-am și făcut acest cadou, ca să-și poată dezvolta mai multe businessuri. Susținută, Cristina poate să ajungă enorm de departe. În clădirea pe care a primit-o de ziua ei își poate face studio de înregistrări, restaurant, apartamente pentru închiriere în regim hotelier. Este o clădire multifuncțională în care poate să îmbine mai multe activități pe care vrea să le dezvolte!”, a declarat Vicențiu pentru Click!

Și a continuat: „Este clar faptul că o iubesc infinit și că lucrurile vor decurge și de acum încolo tot în același fel și în același ritm! O să fim neobosiți, iar ea susținută poate să ducă aceste businessuri sus de tot! Soția mea merită totul! Nu a făcut rău nimănui și are un suflet curat și mare cât o lume întreagă! Merită tot Universul! Avem trei copii minunați împreună! Albert, fiul meu, are 11 ani și îl cheamă ca pe băiatul Cristinei, care va face 14 ani. Fiul meu este de-o seamă cu Aida, fetița ei!”

Urmărește-ne pe Google News