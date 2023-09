Împreună cu soțul ei, regizorul Radu Dragomir, Dana Rogoz are doi copii, pe Vlad, băiatul în vârstă de 9 ani, și pe Lia, care are 3 ani. Fetița a fost în centrul atenției acum, căci a început grădinița. În trecut a mai mers la creșă, dar pentru o perioadă scurtă.

Pe Facebook, actrița a spus cum s-a acomodat Lia. „Minunea asta mică tocmai a încheiat ieri prima săptămână de grădiniță – săptămâna de acomodare. Culmea e că fix vineri a fost și prima zi de plâns la despărțire. Radu s-a panicat mai tare decât mine. Eu cumva mă pregătisem psihic și pentru asta.

Dana Rogoz, despre fiica ei, care a început grădinița: „Iese de fiecare dată foarte veselă”

Dar tot ea ne-a liniștit la întoarcere că a plâns «doar puțin la început». Iese de fiecare dată foarte veselă, fluturând câte o fișa sau vreun sticker. Mă uit și pe fotografiile trimise de către grădiniță și simt că îi e bine”, a dezvăluit Dana Rogoz, care a și distribuit mai multe fotografii din prima zi de grădiniță a Liei.

Micuța apare îmbrăcată într-o cămașă albă, cu fustă pantalon, cu ciorăpei și pantofiori. În spate are chiar și un ghiozdănel.

Tot pe Facebook, actrița a și povestit cum își petrece uneori timpul cu fiica ei. „Pe seară, băieții erau plecați, așa că am petrecut noi două puțin timp împreună și a fost foarte frumos. Ne-am făcut un culcuș într-un fel de cort-cazemată așezat în mijlocul livingului, și le-am citit povești bebelușilor ei.

Recomandări Ei sunt oamenii care încearcă să salveze Parcul IOR, care este atacat sistematic cu foc și drujbe: „Nu vrem mall-uri, ci spațiu verde, oxigen”

Iar pentru că una era despre două fetițe care făceau niște pâinici, pe la 9 – 10 seara, amândouă cu șorțurile de bucătărie pe noi, făceam niște clătite. Dar chiar a fost frumos”, a încheiat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În vârstă de 9 ani, fiul Danei Rogoz și al lui Radu Dragomir, merge la școală.

Dana Rogoz și-a dus la creșă fetița când avea un an și patru luni

În octombrie 2021, Dana Rogoz povestea: „Lia are un an și patru luni și este în a doua săptămână de creșă. Mi-am propus încă dinainte de a o avea să meargă la creșă mai repede decât Vlad. Programul e flexibil.

Suntem în etapa de acomodare, mai mult eu, cred, decât ea. Am prins schema cea mai bună, Radu trebuie s-o lase. Nu mai plânge, se desparte mult mai ușor din brațele lui”.

„A început să se integreze. Plânge când o iau, mustrător, un fel de «ce mi-ai făcut?». M-am panicat, dar acum chiar cred că am luat cea mai bună decizie. Am senzația că acolo, cu copiii, se dezvoltă, e întotdeauna stimulată. Am plâns în prima zi. Nu am putut să fac nimic în ziua respectivă, am fost distrusă, dar a doua zi nu am mai plâns, a plâns doar ea. Acum începe să nu mai plângă. Pare că și-a creat o conexiune cu una dintre doamne și cu colegii”, a mai spus ea.

Recomandări Fost consumator de droguri închis la Giurgiu, despre campaniile antidrog: „Degeaba vii tu ca organ judiciar și îmi spui că nu e bine. Mai bine arăți o persoană care a trecut prin asta”

Ulterior, după doar câteva săptămâni, actrița nu a mai dus-o la creșă pe Lia, totul din cauza situației din țara noastră cu pandemia de coronavirus de la vremea respectivă. Micuța a rămas în creșterea părinților, căci nu au angajat o bonă.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce s-a ales de PRIMA soție a lui Viorel Lis. Teodora l-a acuzat pe fostul primar că ar fi BĂTUT-O

Viva.ro Ce au găsit medicii în corpul Alexandrei, tânăra gravidă din Botoșani, care a murit la 25 de ani din cauza medicilor: 'Sarcină...'

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO Cele mai tari trucuri pentru călătoria cu avionul de la un român care a lucrat 8 ani pe un aeroport cunoscut din Europa. Ce nu trebuie să faci niciodată

Știrileprotv.ro Bărbat drogat cu trei substanțe, prins la volan în București. „Consum zi de zi. Am rețetă!”

Observatornews.ro Bucureştiul are de 6 ori mai puţini turişti decât Budapesta. Marele dezavantaj al Capitalei, văzută de străini

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Cel mai mare regret al Reginei Elisabeta. Decizia luată a urmărit-o toată viața