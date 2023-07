Împreună cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu are o singură fetiță, pe Rebeca, în vârstă de 7 ani. Ea deja a terminat clasa 0 la o școală de stat, dar din toamnă va merge la una privată. Tonciu nu a fost mulțumită de condițiile de la unitatea de învățământ la stat, nici de colegii fiicei sale.

Andreea Tonciu, despre școala de stat: „A rămas doar numele de instituție”

„Am mutat-o pe fata mea de la școala de stat la școala privată. Statul nu își mai face treaba. Rebeca a fost la o școală de stat, ce se află pe locul trei pe țară, dar nu mai e ce a fost, a rămas doar numele de instituție. Nu am fost deloc mulțumită de copiii din școală, vreau ca fata mea să fie în siguranță, nu vreau să se ia nimeni de ea”, a spus Andreea Tonciu pentru Spynews.

Totodată, ea a spus că la școala de stat fiica ei termina rapid cursurile, până în ora 12.00, iar ea era nevoită să îi plătească Rebecăi și un afterschool. „M-a deranjat pe mine că școala asta era în aceeași curte cu liceul și nu voiam să crească copilul și să se ia cei mari de ea. Ea trece în clasa I acum, avea cursuri până la ora 11.15, după trebuia să-i găsesc un afterschool”.

„Nu vreau ca fata mea să învețe cum am învățat eu la o școală de cartier”

Chiar dacă va plăti lunar școala privată, Andreea Tonciu e mulțumită de decizia luată. „Așa știu că la școală privată e de la ora 8 la ora 6 seara, într-o școală unde și mănâncă, are și activități, face și after cu aceeași profesoară și e mult mai convenabil. E campus frumos, e altceva, nu vreau ca fata mea să învețe cum am învățat eu la o școală de cartier”, a mai explicat Andreea Tonciu.

„Să nu mai îndrăznească în viața lor să pronunțe numele copilului meu”

Acum ceva vreme, Andreea Tonciu a transmis un mesaj dur în mediul virtual, după ce mai mulți internauți i-au transmis mesaje jignitoare. Pentru că s-a săturat ca ea și soțul ei să vadă că Rebeca, fiica lor, este înjurată sau jignită, Andreea a tras un semnal de alarmă.

„Eu nu înțeleg de ce există atât de multă lume rea, invidioasă, care se leagă de mine aiurea. Cel mai mult mă deranjează că se leagă de copilul meu. Totul până la copilul meu, că mor cu ei de gât. Nu are absolut nimeni voie în lumea asta să vorbească ceva greșit sau urât despre Rebeca.

Atât vreau să le spun haterilor de pe TikTok, să nu mai îndrăznească în viața lor să mai pronunțe numele copilului meu sau să mai aducă vreo injurie asupra lui, că pe mine mă înjură oricum, că există hateri, există oameni invidioși”, a declarat Andreea Tonciu la Antena Stars, citată de Spynews.

„Primesc mii de mesaje pe Instagram în care oameni care mă iubesc îmi spun să iau atitudine. Oameni fără scrupule, oameni care nu știu ce înseamnă o familie, care nu au copii”, a mai spus Tonciu.

