De Denisa Macovei,

Cele pe care decretare stării de urgență le-a prins fără manichiura făcută o înțeleg perfect pe Raluca Bădulescu. Dependentă de unghiile false, jurata de la „Bravo, ai stil” se gândește cu groază la ziua în care va trebui să-și curețe unghiile. Chiar dacă ani la rândul a avut un salon de înfrumusețare, unde punea unghii false, Raluca mărturisește că nu a învățat meserie, ci mereu s-a bazat pe specialiste, însă de-a lungul celor 20 de ani s-a confruntat cu tot felul de situații neprevăzute, așa că este de părere că dacă situația din România nu se va schimba în curând va fi nevoită să-și salveze manichiura.

„Ungiile false și roșii mi le fac de 20 de ani. În acești ani am întâmpinat și situații de urgență. Dacă este ceva de urgență majoră îmi pun un bandaj pe deget și salvez situația. Dacă reușesc și observ când cade unghia și o găsesc, probabil că acum sunteți și voi pe jos de râs, dar sunt o persoană asumată și foarte sinceră, o iau repejor și o lipesc la loc. Am învățat să îmi fac și singură acest procedeu, am o trusă de urgență majoră. Nu îmi iese la perfecțiune, nu ca la salon, dar salvez situația pe moment”, ne-a povestit Raluca Bădulescu.