În urmă cu ani de zile, Diana Dumitrescu a jucat în numeroase telenovele românești, precum „Inimă de țigan”, „Iubire ca în filme”, „Păcatele Evei”, „State de România” și multe altele. Pe platourile de filmare, ea a trăit multe situații neașteptate.

Acum, invitată în podcastul Ilincăi Vandici, Diana Dumitrescu și-a amintit de un moment neașteptat, când a fost jignită de colegii săi. „Filmam la Regina, eram în platou. Platourile sunt niște hale foarte mari unde sunt construite camerele în care apar diverse. Și se filmează într-o parte a platoului și in cealaltă lumea mişuna. Şi când ai câte o pauză, te retragi”, și-a început confesiunea actrița.

Diana Dumitrescu: „A fost un șoc real! Știam că oamenii sunt răi!”

Și a continuat: „Şi m-am dus să mă întind pe o canapea, și în camera din spate erau alţi oameni care stăteau de vorbă. Vreţi să-ți spun cum m-au numit? C***ă, proastă… oameni cu care mă pup când vin, îmi iau la revedere, cu care am stat la masă și mâncam.

Nu pot să-ți spun ce-am simțit, nu pot să-ți descriu în cuvinte. Nu ştiu de unde am avut tăria asta, dar m-am dus și le-am spus „Vorbiți mai încet că se filmează și se aude”, și am plecat. M-am dus la mine în mașină și am făcut niște ture prin Buftea și am plâns. A fost un șoc real! Știam că oamenii sunt răi, dar… Foarte trist!”, a spus Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre căsnicia cu Alin Boroi

Diana Dumitrescu, în vârstă de 40 de ani, și Alin Boroi s-au căsătorit în 2018 și au împreună un băiat, pe Carol, în vârstă de 4 ani. Actrița a vorbit despre familia ei și a recunoscut că a ajuns să doarmă separat de soțul ei.

„Problema a fost că în momentul în care Carol a împlinit un an nu a mai vrut să doarmă singur și am zis noi să facem cu rândul. A ținut așa vreo 2 săptămâni, până când s-a îmbolnăvit copilul și a dormit doar mama cu el și pa la revedere, copilul are 4 ani, mama doarme cu copilul. Acum înțelegi care e problema în toată relația noastră?

De aia zic că lucrurile nu s-au așezat așa cum ar fi vrut Alin, că el își imagina că noi doi o să stăm liniștiți să dormim în patul nostru, să ne facem lucrurile noastre de cuplu și așa mai departe și copilul să doarmă liniștit în camera lui, lucru care nu se întâmplă și am încercat să fac trecerea de mai multe ori, dar se trezește noaptea și mă caută că sunt invizibilă pentru că vreo 2 nopți am încercat să nu mai dorm cu el în pat și negăsindu-mă s-a panicat foarte tare că sunt invizibilă și a avut niște trăiri foarte puternice.(…)

Ăsta e singurul minus din viața noastră, că eu și soțul meu nu dormim în același pat, dar nu este ceva peste care nu trecem și nu este ceva nemaivăzut, dar evident că lucrurile nu mai merg în același ritm.”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul podcast-ului Ilincăi Vandici.