În vârstă de 56 de ani, actorul Mugur Mihăescu a cunoscut celebritatea, dar și gustul banului datorită proiectului de televiziune „Vacanța Mare”. Originar din Craiova, acesta locuiește de multă vreme în București, prima dată a stat în gazdă în cartierul Drumul Taberei și apoi și-a cumpărat apartament în Capitală.

Ulterior, în anul 2004, Mugur Mihăescu și-a construit de la zero vila de lux în care locuiește acum cu soția sa, căci fiica lor e în Marea Britanie. Casa din Pipera are sute de metri pătrați, iarbă pe acoperiș și o grădină impresionantă și ar fi estimată la 800.000 de euro, scrie click.ro.

Cum arată casa lui Mugur Mihăescu

De-a lungul timpului, vila de lux a lui Mugur Mihăescu a suferit mai multe modificări, chiar în pandemie actorul a dezvăluit că era decis să o renoveze. Casa are mai multe dormitoare și băi, o sufragerie mare cu șemineu, decorată cu multe tablouri, cu mobilă de lux și o canapea din piele.

Vila are la interior chiar și o piscină, iar pe acoperișul ei e gazon. Casa lui Mugur Mihăescu e înconjurată și de o grădină mare, înfrumusețată cu mulți copaci și flori. Actorul are și o livadă, dar și o grădină unde cultivă legume.

„Am gazon și pe casă. Văzută de sus, casă mea este doar o pată verde. Nu are acoperiș, la ultimul nivel este o terasă pe care am plantat iarbă. Am o grădina cu livadă imensă, cu roșii, zarzavat și tot felul de legume.

Mi-am asfaltat stradă pe banii mei, 330 de metri de stradă. Eu și niște vecini am strâns bani și am asfaltat-o în întregime. Bineînțeles că figurează că și cum ar fi fost reabilitată de primărie”, spunea Mugur Mihăescu.

În urmă cu câțiva ani, pentru emisiunea „Acces Direct”, Mugur Mihăescu și-a prezentat casa și grădina. La scurt timp, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D el recunoștea că se gândește să vândă sau să închirieze casa.

„Casa asta mi-a rămas mare! M-am apucat s-o renovez, s-o redecorez, dar vreau să mă mut, s-o închiriez, s-o vând. Nu sunt încă foarte decis. Dar nu mai are nici un farmec de când a plecat fiică-mea“, anunța actorul.

Până la acest moment, Mugur Mihăescu nu a dezvăluit public dacă a luat vreo decizie în ceea ce privește casa lui, nu a mai vorbit în presă despre acest subiect.

„Am adus 100 de milioane de euro în 8 ani de «Vacanța Mare»”

Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Mugur Mihăescu a vorbit despre banii câștigați cu emisiunea „Vacanța Mare” atât la Pro TV, cât și la Kanal D. Actorul a declarat că a câștigat foarte bine la PRO TV, însă cineva din interior l-a învățat cum se fac banii, de fapt, din publicitate. „Am avut primul Lamborghini din România. (…)

Problema nu este cât am câștigat la PRO TV, ci ce putere de cumpărare aveau atunci. Ne dădeau bani mulți. Dacă eram plătiți în funcție de câtă publicitate era… ar fi trebuit să fim plătiți triplu. Ne-am negociat. După prima jumătate de an am avut un prieten acolo, care m-a învățat tot ce înseamnă publicitate în televiziune.

Când m-am dus la Sârbu să negociez al doilea sezon, el a zis «Cine te-a învățat?». «Nu contează cine m-a învățat, contează că voi vreți să mă jecmăniți pe mine». «Da, se vede că ai învățat ceva televiziune.».

Și acum el este convins că cineva m-a învățat și așa este. Cineva din interior m-a învățat exact cât se vinde, cum se vinde, câți bani facem și câți bani am adus. Am adus 100 de milioane de euro în 8 ani de «Vacanța Mare». Atât am adus din publicitate.

Toată publicitatea se vinde la PRO TV și se mai vindea o bucățică la Antenă. (…) Nu o să spun niciodată cât am câștigat. Era vorba de puterea de cumpărare. Eu și Radu Pietreanu luam același salariu, iar restul erau subcontract cu noi”.

