Cel mai așteptat format de televiziune și cel mai comentat de toți cei de acasă, Insula Iubirii a revenit aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o premieră care a fost savurată și discutată în toate mediile, fiind lider detașat de audiență. Radu Vâlcan le-a adus telespectatorilor poveștile celor cinci cupluri participante și a dat startul prezentării ispitelor. Acțiunea abia a început… de la ora 20.00, privirile spun totul, odată ce participanții realizează că testul începe să fie tot mai fierbinte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Șocul primei seri a fost unul imens pentru cuplurile din acest an. Odată ajunși în Thailanda, aceștia se așteptau să meargă la hotel și să se bucure de ultima noapte împreună, însă planurile le-au fost rapid spulberate. De la aeroport, drumul i-a purtat spre întâlnirea cu Radu Vâlcan, care le-a dat și vestea la care nici nu s-ar fi gândit – separarea s-a făcut pe loc.

După ultimele îmbrățișări și cuvinte spuse cu lacrimi în ochi, băieții și fetele au pornit spre vilele care le vor deveni casă pentru următoarele 21 de zile.

Câți români s-au uitat la premiera Insula iubirii 2026

Marea premieră a sezonului MAXIM a captivat și a adus povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20.28 – 0.11, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 5,5 puncte de rating şi 26.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu lansarea Vocea României, avea 4,0 puncte de rating şi 19,0% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21.51, aproape un milion de telespectatori descopereau cuplurile participante în acest an.

Diseară, de la ora 20.00, apar primele scântei – vin ISPITELE!

În doar câteva ore, luminile se aprind, podiumul arde – toate ispitele își fac apariția și fură atenția celor din cuplu. Ce rol vor avea ghirlandele aurii, cine le va primi, dar și cum vor arăta primele interacțiuni, descoperim curând.

Tot atunci, Radu Vâlcan va face cel de-al doilea anunț surprinzător al sezonului – în fiecare vilă se află o cutie cu surprize. Oare ce vești vor aduce aceste cutii și cum vor impacta dinamica emisiunii?

Nu ratați, în această seară, primele tensiuni între cei din cuplu și ispite. Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20.30 și sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE