În luna februarie a acestui an, Ioana Năstase a depus actele de divorț. Înainte de decizia ei, între Ioana și Ilie Năstase a avut loc o scenă mai puțin plăcută, pe care ea a povestit-o public. Fostul jucător de tenis a fost violent. „Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă.

Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia.”, spunea ea la vremea respectivă pentru click.ro.

Ulterior, Ioana a declarat că l-a iertat, dar nu renunță la divorț. Cei doi se văd destul de des, merg să ia masa împreună în oraș. Recent, actuala doamnă Năstase a menționat că ar fi onorată să păstreze numele lui după separarea legală, dar nu îl cere. Ea îl păstrează dacă el i-l lasă.

„Nu am înţeles de ce unele femei au ţinut aşa de tare să-l poarte. Până la urmă e meritul lui Ilie acest nume. Doar dacă mi-l lasă el de bună voie, eu îl păstrez”, a declarat ea pentru click.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ioana și Ilie Năstase sunt în divorț, dar petrec Paștele împreună

Declarațiile de mai sus nu sunt singurele făcute recent de Ioana, ea a mai dezvăluit că așteptă termenul de divorț, dar nu stă departe de Ilie Năstase. Vor face Paștele împreună, cu familia ei, la Constanța.

„Eu aştept termenul de divorţ, el citaţia. Paştele îl facem împreună, cum oare să-l las singur pe Ilie?! El are o relaţie foarte frumoasă cu familia mea şi chiar este iubit de ei, cu toate că ştiu şi ei ce s-a întâmplat în iarnă.

Da, vom fi împreună, dacă suntem în post, trebuie să iertăm. Între noi s-au mai liniştit apele, el şi-a mai schimbat comportamentul, eu sunt la fel. Decizia divorţului nu mă face să-mi schimb atitu­­dinea, sunt empatică faţă de el”, a spus Ioana pentru aceeași sursă.

Citeşte şi:

Ce soluții au găsit alte țări europene pentru a gestiona criza paturilor de la ATI

De astăzi, vaccinarea cu AstraZeneca se poate face și fără programare

Povestea unei femei puternice și a felului în care România a împins-o să devină cetățean britanic

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro A murit femeia care căzuse într-o groapă uriaşă, la Craiova. Evaluată iniţial doar cu zgârieturi, bătrâna avea nenumărate fracturi

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport I-a oferit 500 de euro pentru o oră de amor. Este soţie de fotbalist şi reacţia ei a fost explozivă

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)