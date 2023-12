Iulia Albu și Mike sunt din nou în centrul atenției. Cancan.ro scrie că celebrul critic de modă își amenință iubitul cu despărțirea, după un eveniment neplăcut care ar fi avut loc recent. Publicația povestește că cei doi au participat recent la o petrecere dată de Antena 1, la 30 de ani de la înființare.

Mulți invitați au luat parte, printre aceștia și Loredana Groza, dar și Delia. Iulia Albu ar fost și ea acolo, însă nu pentru mult timp, căci s-a întors acasă rapid, singură, iar Mike ar fi rămas să petreacă în continuare. Aceeași publicație scrie că acesta ar fi consumat alcool și că s-ar fi lovit cu capul de o boxă, pe care ar fi spart-o.

Iulia Albu: „Când a venit, nu era beat. Chiar vreau să știu dacă-i adevărat, să știu dacă-mi fac sărbătorile singură sau nu”

În urma acestor zvonuri, Iulia Albu a reacționat, a spus că a fost la o petrecere dată de Antenă, însă nu își amintește de incidentul în care Mike ar fi fost implicat. „Am fost la o singură petrecere la Antenă. Am stat doar la intrare, am vorbit cu lumea. Apoi, am plecat, pentru că mă simțeam rău.

Mike m-a dus acasă și s-a întors. Când a venit, nu era beat. Chiar vreau să știu dacă-i adevărat, să știu dacă-mi fac sărbătorile singură sau nu. Dacă văd vreo filmare sau poza care dovedește asta, abia atunci o să cred. Eu, în general, sunt Toma necredinciosul. Nu cred nimic până nu văd”, a declarat Iulia Albu pentru Cancan.

Recomandări Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID. Ce au declarat foștii miniștri ai sănătății

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Iulia Albu și Mike au fost despărțiți după „America Express”

Iulia Albu a dezvăluit că s-a despărțit de Mike după ce s-au întors de la „America Express” și a recunoscut că acesta devenise foarte agresiv cu ea. Problemele în cuplul lor se pare că existau înainte de a începe filmările pentru show-ul de la Antena 1.

„Noi eram aproape despărțiți înainte de a pleca. Pe perioada America Express, au intrat dracii în el. Dar după i-au ieșit. După ce ne-am întors, am fost despărțiți o lună jumătate. Au fost mai multe motive, iar participarea la show a fost mult prea mult pentru noi”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.

Separea lor nu a fost de lungă durată, astfel că după o lună și jumătate și-au dat seama că nu pot sta unul fără celălalt și s-au împăcat. Vedeta menționează că iubitul ei nu a fost agresiv fizic, pentru că nu ar fi putut să treacă peste un episod de acest gen.

„Acum suntem bine. Pentru că ne iubim foarte mult și ne-am dat seama că nu putem trăi unul fără celălalt. Dar atunci nu mai mergea. Eu m-am întors foarte supărată. Pentru că m-a făcut să mă simt prost. Am locuit apoi fiecare în altă casă, complet separați. Ceea ce se întâmplă în multe cupluri.

Recomandări DOCUMENT. Bacterii periculoase descoperite în borșul de pește dat de pomană pacienților de la spitalul din Murgeni, unde au murit trei oameni

Nu a fost agresiv fizic, ci doar verbal. Altfel nu mai acceptam să ne împăcăm. Eu sunt o persoană perfecționistă și-mi doresc să fac lucrurile foarte bine. El e foarte repezit. Din grija de a nu avea un eșec, când vede că lucrurile merg prost, nu are întotdeauna metoda potrivită pentru a le face să meargă bine.

Dar așa suntem noi, un cuplu adevărat, autentic. Care nu am jucat teatru, ca alții, doar de dragul audienței”.

Urmărește-ne pe Google News