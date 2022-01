„Domnule, nu știu cum s-a întâmplat. Eu am plecat împreună cu toată echipa Survivor România în junglă. Dar, cumva, cred că am încurcat zborurile și am ajuns în altă junglă.

Așa că e clar! Pierd sezonul ăsta. Dar nu se știe niciodată, poate sezonul următor! Dar nicio problemă, cred că-l vom urmări cu toții la televizor începând de astăzi. Hai să vedem ce se întâmplă la Survivor România, hai CRBL!”, a spus Smiley pe Instagram.

În această seară începe Survivor România 2022. Au visat să trăiască cea mai mare aventură a vieții lor, au muncit pentru a face față provocărilor competiției și au ajuns la cel mai puternic show din lume!

Astăzi, de la ora 20.00, pe PRO TV, 24 de concurenți pornesc într-o luptă de durată, la capătul căreia se află premiul de 100.000 de euro și titlul de SURVIVOR!

Cei 12 FAIMOȘI care pornesc la drum sunt: Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, CRBL, Elena Chiriac, Emil Rengle, Laura Giurcanu, Otilia, Radu Itu, Robert Niță, Roxana Ciuhulescu, TJ Miles și Xonia.

Cei 12 RĂZBOINICI care sunt deciși să demonstreaze ceea ce pot sunt: Alexandra Duli, Alex Delea, Alexandru Nedelcu, Ana Dobrovie, Angela Forero, Blaze, Elena Matei, Ionuț Popa, Liviu Mihalca, Ramona Crăciunescu, Relu Pănescu și Ștefania Ștefan.





