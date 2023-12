Mai exact, folosește o metodă care, susține ea, face tenul perfect. Ceea ce e și mai interesant este că „tratamentul” poate fi aplicat de orice femeie, indiferent, practic, de venituri.

Ozana Barabancea a vorbit despre ritualurile ei de înfrumusețare. Vedeta susține pentru emisiunea Oracolul Vedetelor, de la Spectacola, că rețetele pe care le aplică sunt învățate de la regretata sa mamă și de la un coleg de la Operă, potrivit Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Mama era o femeie foarte elegantă tot timpul, aranjată, machiată. Pe vremuri nu erau operații, era foarte îngrijită. Țin minte că avea numai o cremă și tot timpul avea tenul impecabil. Ritual nu am de la ea, dar am folosit mulți ani crema aia. După care m-a învățat cineva de la Operă, un coleg de-al meu, Horia Popovici, să mă dau cu mălai pe față și face minuni.

După ce mă demachiez, mă spăl cu mălai ud și fac un gomaj și are și foarte multe vitamine. Este ieftin, la îndemâna oricui”, spune Ozana Barabancea.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES. Cum a fost cucerită capitala Europei de covrigi și poale-n brâu: „60% dintre clienți sunt români, restul sunt de alte nații: belgieni, chinezi, africani”

Ozana Barabancea și-a pierdut mama la vârsta de doar 14 ani. La acea vreme, vedeta Antena 1 a suferit enorm. Se simțea exclusă, se simțea complexată față de restul oamenilor.

„Faptul că mama a murit când eu aveam 14 ani a durut și a contat enorm, pentru că am avut acest sentiment de frustrare. Eu eram orfana aia, nu mai aveam același cerc de prieteni, simțeam că am ceva în minus, cred că am avut un complex de inferioritate. Și totuși ea m-a vegheat și mi-a ghidat pașii, iar eu sunt aici”, a mai spus juratul de la „Te cunosc de undeva”.

Urmărește-ne pe Google News