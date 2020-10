Motivul neînțelegerilor dintre Brigitte și soțul ei. Florin Pastramă rupe tăcerea. Scandalul a pornit de la suspiciunea de infidelitate

“Noi am început ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toată ziua am fost foarte încordată. La orice îmi spunea, eu îi răspundeam tăios. De la o discuție la alta, i-am spus că nu e în stare nici să dea cu spatele, că nu e bun nici să fie șofer.

(…) Noi tot aveam discuții contradictorii în care îl întrebam cine e femeia care îmi trimitea mesaje și din cauza căreia era să mor. Eu nu exagerez cu nimic, era să mor în dimineața aia! (…)

Eu am trăit cu ideea că el are o amantă și că nu știe cum să mai scoată bani de la mine”, a declarat Brigitte la Xtra Night Show, de pe Antena 1, potrivit Spynews.

“Am tras-o din mașină să o duc la volan că nu mai voiam să conduc. A zis că o să conducă ea și nu a mai vrut. I-am zis: condu, fă, tu!”, a mărturisit partenerul vedetei.

