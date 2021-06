Roxana Vancea a publicat prima ecografie cu bebelușul ei. Vedeta va deveni în curând mamă

Roxana Vancea a publicat, pe contul ei de Instagram, o fotografie cu micuțul ei, aflat în burtică.

Recent, Roxana Vancea a dezvăluit că va fi mama de băiat. Fosta asistentă TV este căsătorită cu Dragoș Paiu, care mai are un băiețel, pe Milan, cu care Roxana se înțelege de minune.

„Încă nu a crescut burtica, nu se vede încă. Nu am avut voie să fac abdomente, pentru că la începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar.

M-a speriat un pic pentru că eu am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor și când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul.

Cu Milan am vorbit dinainte, ca să fim siguri că ar vrea un frățior sau o surioară.

Când am fost să îmi spună sexul copilului, nu știam ce o să îi spun lui Milan, pentru că voia băiețel, el i-a pus și nume. Vrea să îi pună numele Ayan. 70% ne-au spus că va fi băiețel”, spunea Roxana Vancea, acum ceva timp la Teo Show.

