Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români, iar vedetele nu fac excepție. În această vară, mai multe nume cunoscute din showbiz și sport au ales insulele și litoralul elen pentru zile de relaxare alături de familie și prieteni.

Adela Popescu și Radu Vâlcan vacanță Grecia (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 31

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță în familie în Grecia

Adela Popescu și Radu Vâlcan profită de fiecare ocazie pentru a petrece timp alături de cei trei copii ai lor. În această perioadă, cei doi au ales Grecia pentru o escapadă de familie.

Vedeta TV a publicat mai multe imagini din vacanță, în care apare relaxată și zâmbitoare, bucurându-se de mare și de timpul petrecut cu cei dragi. În fotografii, Radu Vâlcan este surprins în numeroase momente alături de cei trei băieți ai cuplului.

Postările au atras rapid reacțiile urmăritorilor, care au apreciat atât peisajele spectaculoase, cât și atmosfera de familie surprinsă în imagini. Pentru zilele petrecute în Grecia, Adela Popescu a ales ținute lejere și confortabile. Vedeta a purtat o cămașă albă oversized, completată de o pălărie de paie și o pereche de ochelari de soare.

Fără machiaj și afișând un zâmbet larg, prezentatoarea a fost apreciată de fani pentru naturalețea pe care o afișează constant în aparițiile sale publice.

Keo și familia sa, trei săptămâni de vacanță în Grecia

Pe 21 iunie, Keo și-a sărbătorit ziua de naștere chiar în Grecia, acolo unde a plecat împreună cu partenera sa, Alexandra Ungureanu, fiica lor Arya și câțiva prieteni apropiați. Artistul a explicat că a ales să plece mai devreme pentru a evita aglomerația de pe traseu.

„Noi am decis să plecăm în Grecia timp de trei săptămâni, ne place foarte mult, mai ales că am plecat cu niște prieteni, vecinii noștri care au două fetițe și sunt cele mai bune prietene ale Aryei.

Ne place foarte mult în Grecia, am vrut să venim cu mașina. Ne-am oprit o zi în Bulgaria, în Sofia, ne place și acolo foarte mult să ne plimbăm, se mănâncă foarte bine la bulgari. Am pornit apoi spre Grecia.

Recunosc că am scos-o pe Arya mai devreme cu o săptămână de la școală pentru că ne-am dorit să evităm traficul infernal și aglomerația care este spre Grecia. Fiind clasa a doua, e încă mică, nu se simte. Eu mi-am dorit să prind ziua mea, 21 iunie, în Grecia”, a declarat Keo pentru Click!.

Artistul a povestit și ce preparate preferă familia sa în concediu. „Sincer, noi nu prea ținem regim, nu avem tendința la luatul kilogramelor, suntem norocoși în zona asta. Ne plac salatele, creveții, în Grecia o să mâncăm multă salată grecească. Mai ales Alexandra e înnebunită după creveți.

Arya mănâncă paste simple, ca toți copiii, și cartofi prăjiți, e încă micuță. În vacanță eu mai beau câte o bere sau un vin iar Alexandrei îi place cocktailul Cosmopolitan”, a mai spus artistul.

Theo Rose și Anghel Damian au plecat spre Salonic

Theo Rose și Anghel Damian au fost surprinși pe Aeroportul Otopeni în timp ce se pregăteau să plece în vacanță în Grecia. Cei doi au călătorit alături de fiul lor, Sasha, dar și împreună cu părinții lor. Destinația aleasă a fost Salonic.

Înainte de decolare, Theo Rose a publicat pe rețelele sociale un videoclip filmat în avion, în care cânta cu entuziasm: „Cine pleacă în vacanță?!”

Simona Halep, vacanță în Mykonos

Printre vedetele care au ales Grecia se numără și Simona Halep. Fosta lideră mondială WTA a fost surprinsă în Mykonos, unde s-a relaxat alături de Dorin Mateiu, omul despre care presa a scris că i-ar fi cucerit inima.

După retragerea din tenis, Simona Halep pare să se bucure mai mult de timpul liber și de călătoriile pe care programul competițional nu i le permitea în trecut.

Cristi și Adelina Chivu, imagini din Mykonos

Tot în Mykonos au fost surprinși și Cristi Chivu și soția sa, Adelina. Cei doi au profitat de timpul liber pentru a petrece câteva zile pe una dintre cele mai populare insule ale Greciei.

Vacanța a avut și un motiv special. Soții Chivu au participat la nunta lui Alexandru Nanu și a Andrei Olaru, unde au avut rolul de nași. Imaginile surprinse pe plajă îi arată pe cei doi relaxați și bucurându-se de timpul petrecut împreună, după un sezon solicitant pentru fostul internațional român.

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