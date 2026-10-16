Vocea României, 16 octombrie 2026. Actrița Cătălina Mihai, soția lui Alex Bogdan, moment inedit pe scena show-ului de la PRO TV

Actrița Cătălina Mihai, soția lui Alex Bogdan, va urca pe scena emisiunii „Vocea României”, difuzată de PRO TV vineri, 16 octombrie 2026, unde va avea parte de un moment inedit. Tudor Chirilă a reacționat imediat ce a văzut-o.

Scena Vocea României va fi în această seară locul unor povești neașteptate, al emoțiilor puternice și al unor interpretări care îi vor face pe antrenori să își dorească să lupte pentru vocile descoperite. De la reveniri surprinzătoare și declarații pline de umor, până la voci care vor cuceri toate cele patru scaune, concurenții vor demonstra că muzica înseamnă mai mult decât talent: înseamnă curaj, pasiune și dorința de a-ți depăși limitele.

Unul dintre momentele serii va fi cel al actriței Cătălina Mihai, care va avea o prestație ce îi va lua prin surprindere pe antrenori. „N-am crezut în viața mea că tu o să vii aici”, îi va spune Tudor Chirilă, în timp ce Horia va fi impresionat de transformarea pe care o va observa în timpul interpretării: „În momentul în care tu ai început să cânți parcă era un copil și brusc în trei secunde te-ai transformat într-o bestie adevărată”. Nici Smiley nu își va ascunde uimirea și va apela la Alex Bogdan, soțul concurentei, pentru a o convinge să i se alăture în echipă: „Convinge-o să vină la mine în echipă, te rog frumos”.