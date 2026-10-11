Donald Trump și negociatorii săi i-au oferit trei stimulente economice lui Vladimir Putin în schimbul unui armistițiu parțial în Ucraina, fie în sectorul energetic, fie pe mare, dezvăluie The New York Times.

Potrivit unor surse citate de ziarul newyorkez, Trump a lansat ideea de a dezgheța active rusești în valoare de miliarde de dolari blocate în Occident. Acești bani sunt considerați un stimulent inițial pentru un armistițiu parțial, nu o recompensă pentru eventuala implementare a acestuia.

De asemenea, partea americană a revenit la planul cu privire la vânzarea activelor externe ale Lukoil, care ar valora câteva miliarde de dolari. Cumpărătorul ar urma să fie un grup de investitori din Orientul Mijlociu, inclusiv persoane care au legături de afaceri cu negociatorii americani.

În plus, negociatorii lui Trump au reluat propunerea de a permite Belarusului, un aliat al Kremlinului, să reia exporturile de îngrășăminte cu potasiu.

Stadiul acestor negocieri nu este cunoscut deocamdată. Totuși, în septembrie, când echipa lui Trump a prezentat o nouă cale diplomatică în marja Adunării Generale a ONU, oficialii ucraineni au fost „uimiți” de „cât de departe” au mers Steve Witkoff și Jared Kushner în propunerile lor către Rusia, notează The New York Times.

Kievul a avut grijă să nu respingă direct nicio propunere, dar a cerut măsuri de siguranță. De exemplu, a sugerat „plăți în oglindă dolar pentru dolar” sau garanții de ajutor militar suplimentar în cazul oricărei încălcări a armistițiului de către Rusia.

În sens general, pentru Kiev și aliații săi europeni, diplomația americană în stilul lui Donald Trump a deviat de la urmărirea unei soluții de pace durabile la o vânătoare de acorduri comerciale cu Rusia. Administrația Trump a plasat povara compromisului aproape în întregime pe Ucraina și a pus puțină presiune pe Moscova pentru a opri campania sa de distrugere a statului ucrainean, reamarcă ziarul newyorkez.

Între timp, Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind suspendarea unor sancțiuni impuse de SUA în schimbul livrării a 4,8 milioane de tone de motorină rusească în următoarele luni - un acord puternic criticat în SUA.