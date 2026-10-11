Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad a fost ținta unui nou atac duminică, au anunțat reprezentanții coaliției militare conduse de Arabia Saudită care luptă împotriva rebelilor houthi din Yemen.

Securitatea în zonă, ridicată la cel mai înalt nivel

Incidentul vine la doar o zi după un alt atac atribuit grupării sprijinite de Iran, soldat cu decesul a 12 persoane și numeroase pagube materiale, relatează AFP.

Purtătorul de cuvânt al coaliției internaționale, generalul-maior Turki al-Maliki, a confirmat că un proiectil neidentificat a lovit direct Terminalul 4 al complexului din capitala saudită.

Impactul a provocat un incendiu în zona de acces a terminalului, declanșând o intervenție de urgență a echipajelor de pompieri și a serviciilor de salvare. În același timp, securitatea întregului perimetru aeroportuar a fost ridicată la cel mai înalt nivel.

Rachetă de croazieră, interceptată și distrusă

Purtătorul de cuvânt al coaliției militare a precizat, într-o postare publicată pe rețeaua socială X, că sistemele de apărare antiaeriană au „interceptat și distrus” o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului internațional, prevenind un posibil dezastru de proporții la sol.

Înainte de anunțul oficial, jurnaliștii agenției AFP au auzit o explozie puternică în centrul orașului Riad. Ulterior, alți trei locuitori din zona de nord a capitalei au raportat că au auzit un al doilea zgomot puternic provocat de o altă deflagrație.

Momentul în care sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus racheta de croazieră în apropierea aeroportului din Riad a provocat panică în rândul populației civile din capitala Arabiei Saudite. Unda de șoc rezultată în urma deflagrației s-a resimțit puternic în mai multe cartiere rezidențiale, provocând teamă și confuzie.

Deflagrația puternică a fost urmată de scene de agitație neobișnuită, iar zgomotul interceptării s-a auzit pe o rază de mulți kilometri.

„Păsările au luat-o razna”

„Păsările au luat-o razna după ce s-a auzit zgomotul. Toată casa s-a zguduit”, a declarat un locuitor din cartierul Al-Aarid, situat în nordul capitalei Riad, pentru jurnaliștii agenției de presă AFP.

Atacul aerian a afectat rețeaua de transport public din metropolă. Un oficial al companiei a declarat că serviciul de tranzit către două dintre cele trei stații de metrou care deservesc complexul aeroportuar a fost suspendat temporar.

Atacul asupra aeroportului internațional din Riad reprezintă o escaladare a războiului din Yemen, un conflict devastator în care Arabia Saudită susține direct guvernul recunoscut la nivel internațional împotriva mișcării houthi.

Lovitura aeriană asupra capitalei saudite vine într-un moment extrem de sensibil pentru echilibrul militar din regiune, după ce forțele houthi, sprijinite de Iran, au reușit luna trecută să captureze porțiuni extinse din linia de coastă a Mării Roșii în urma unei ofensive rapide.

Această avansare teritorială strategică le-a permis insurgenților să își extindă semnificativ capacitățile de lansare și să pună presiune pe rutele comerciale maritime, dar și pe infrastructura critică a statelor din coaliția arabă.

Cel mai sângeros incident

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 309 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de rebelii houthi asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite. Deflagrația s-a produs direct în zona terminalului și reprezintă cel mai sângeros incident înregistrat într-un stat arab din Golful Persic de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, în februarie 2026, relatează Reuters și The Guardian.