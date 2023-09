Prea puțin luate în seamă sau chiar ignorate, țările din regiunea balcanică reprezintă atracții turistice extrem de atrăgătoare, iar una dintre aceste opțiuni este Bosnia și Herțegovina, o micuță republică ex-iugoslavă de nici patru milioane de locuitori, care își așteaptă vizitatorii pentru a o descoperi și pentru a-i admira frumusețile unice.

Deși pare, la prima vedere, umbrită de Croația vecină și de fascinanta sa coastă la Adriatică, Bosnia și Herțegovina este una dintre cele mai frumoase țări din această regiune a Europei, care merită vizitată în orice anotimp și care începe să devină o destinație din ce în ce mai populară îm rândul turiștilor din Europa, dar și a celor din alte zări. Indiferent dacă ești interesat de istorie, de artă, gastronomie ori pur și simplu ești dornic să descoperi această țară și secretele pe care le ascunde, este momentul să pornești într-o nouă aventură. Vei descoperi cu uimire cât de ușor îți va fi să te îndrăgostești de această țară, care te va cuceri din prima clipă în care îi vei trece „pragul” și care îți va oferi experiențe extraordinare și amintiri de neuitat. Dacă te-am convins, atunci va trebui să te documentezi despre această țartă citind în cele ce urmează cele mai interesante informații despre Bosnia și Herțegovina.

Recomandări Negocieri secrete pentru alegerile din 2024, inclusiv candidatul comun pentru prezidențiale și viitorul premier. Ce înseamnă „Blocul democratic”

Ce trebuie să știi despre Bosnia și Herțegovina

Bosnia și Herțegovina (n.n. – în limba bosniacă Босна и Херцеговина/Bosna i Hercegovina), denumită oficial Republica Bosnia și Herțegovina, este o țară situată în partea de sud-est a Europei, în Balcanii de vest. A fost fost una dintre fostele republici federative ale ex-Iugoslaviei până în luna martie 1992, când și-a declarat independența.

Cunoscută și sub numele simplu de Bosnia, această țară se învecinează cu Croația la vest, cu Serbia la est și cu Muntenegru la sud-sud-est. Are ieșire la Marea Adriatică sub forma unei fâșii de coastă, care măsoară în jur de 20 de kilometri, în jurul orașului Neum.

În Bosnia și Herțegovina trăiesc trei etnii constituente, și anume bosniaci, sârbi și croați. Alți locuitori aparținând altor grupuri etnice nu au statutul de „constituenți”. Limbile oficiale vorbite în această țară sunt bosniaca, sârba și croata, potrivit enciclopediei online Wikipedia.

Bosnia și Herțegovina, o țară de patru ori mai mică decât România

Capitala țării, care este și cel mai mare oraș, este Sarajevo, unde trăiesc peste 345.000 de locuitori. Alte orașe importante sunt Banja Luka (cca. 221.000 locuitori), Zenica (cca. 164.000), Tuzla (cca. 142.000) și Mostar (cca. 104.000).

Recomandări Un interlop din Cluj, prins de 11 ori fără permis și condamnat cu suspendare, s-a urcat iar la volan și a omorât un om, într-un accident cu 8 victime

Teritoriul țării se întinde pe o suprafață totală de 51.209 km², ceea ce face din Bosnia și Herțegovina cea de-a 27-a țară ca mărime din Europa și a 128-a la nivel global. Ca întindere, este mai mică decât Croația și decât statul american Virginia și cam la fel de mare ca Slovacia, Costa Rica și Republica Dominicană. În plus, este de patru ori și jumătate mai mică decât România.

Bosnia și Herțegovina este o țară cu relief predominant muntos, care cuprinde zona centrală a Alpilor Dinarici. În același timp, micuța fostă republică iugoslavă este străbătută de șapte râuri, cele mai multe dintre ele nefiind navigabile.

De ce este supranumit Sarajevo „Ierusalimul Europei”?

Sarajevo

Populația Bosniei și Herțegovina numără 3.280.819 de locuitori, conform celor mai recente estimări, care datează din 2020. Asta face ca statul bosniac să ocupe locul 29 pe Bătrânul Continent și locul 135 în lume.

Conform unor estimări neoficiale ale BHAS (n.n. – Agenția de Statistică din Bosnia și Herțegovina), 45% dintre locuitorii acestei țări sunt de religie musulmană, 36% sunt creștin ortodocși (în general sârbi), 15% romano-catolici, 1% protestanți, în timp ce restul de 3% aparțin altor culte sau sunt atei.

Recomandări Ce pregătește Putin. Strategia liderului rus în Ucraina va deveni mai sadică și brutală, crede un expert american, fost diplomat în Europa

Datorită istoriei sale îndelungate, dar și a diversității religioase și culturale, capitala țării, Sarajevo, a fost supranumită „Ierusalimul Europei” sau „Ierusalimul Balcanilor”. Este unul dintre puținele orașe europene importante care are în același cartier o moschee, o biserică catolică, o biserică ortodoxă răsăriteană și o sinagogă.

Bosnia și Herțegovina, peste trei decenii de independență

Bosnia și Herțegovina este una dintre cele șase foste republici iugoslave. La capătul unui război sângeros, care a devastat fosta Iugoslavie în anii ʼ90, Bosnia și Herțegovina și-a dobândit independența la 3 martie 1992, după declarația de suveranitate din octombrie 1991.

Cei trei ani de conflicte civile interetnice a fost stins definitiv la 21 noiembrie 1995, ca urmare a intervenției comunității internaționale, prin acordul de pace semnat la Dayton (Ohio, SUA), informează site-ul Nations Online. Potrivit acestui acord, Bosnia și Herțegovina și-a păstrat granițele internaționale și a fost creat un guvern comun multietnic și democratic. Executivul bosniac a primit misiunea de a conduce politica externă, politica economică și cea fiscală a țării.

În prezent, Bosnia și Herțegovina este un stat descentralizat, fiind împărțit în două entități relativ egale ca mărime din punct de vedere administrativ. Este vorba despre Federația Bosniacă/Croată din Bosnia și Herțegovina (51% din teritoriu) și Republika Srpska (49%), aceasta din urmă fiind condusă de sârbi bosniaci.

20 de curiozități despre Bosnia și Herțegovina

Numele țării provine de la termenul indo-european Bosna, care înseamnă „apă”, în timp ce Herțegovina este compus din cuvântul german Herzog, care înseamnă „duce”. și Ovina, care înseamnă „pământ”. Combinația înseamnă „ducat”. În 1914, naționalistul Gavrilo Prinzep l-a asasinat la Sarajevo pe arhiducele austriac Franz Ferdinand, moment care este considerat scânteia care a declanșat Primul Război Mondial. Podul Latin, unde a avut loc asasinatul, a fost redenumit Principov Most (Podul Princip) în timpul Iugoslaviei, însă a revenit la numele inițial după 1990. Teritoriul actual al Bosniei este locuit de cel puțin 14.000 de ani. Gravurile rupestre descoperite în Peștera Badanj datează din anii 12.000 și 16.000 î.Hr. Steagul țării are un fundal albastru despărțit de un triunghi galben și o diagonală formată din nouă stele albe. Triunghiul reflectă forma țării cu cele trei puncte reprezentând bosniacii, croații și sârbii. Stelele și schema de culori simbolizează Europa, neutralitatea, unitatea și pacea. Imnul este unul dintre puținele din lume care nu are versuri. Până acum parlamentul bosniac nu a găsit versuri care să se corespundă liniei melodice, iar motivul ar fi acela că este greu de găsit niște versuri care să reprezinte în mod egal toate cele trei etnii. Sarajevo a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 1984, Bosnia devenind atunci prima țară socialistă care a găzduit această competiție, relatează Travel Talk Tours. Din păcate, numeroasele facilități sportive moderne au fost distruse de războiul care a devastat fosta Iugoslavie. Podul „Stari Most” din Mostar este unul dintre cele mai importante repere ale țării. A fost construit de otomani în secolul al XVI-lea și a rezistat timp de 427 de ani până când a fost distrus în 1993 în timpul războiului. A fost reconstruit și deschis circulației în 2004. Primele tramvaie din Europa au fost folosite la Sarajevo în 1885. Aceste mijloace de transport în comun erau trase de obicei de cai, dar se foloseau și catâri. În 1896, capitala Bosniei și Herțegovina a fost primul oraș din Europa care a avut o linie de tramvai complet electrificată. Bosnia și Herțegovina ocupă locul 10 în lume în ceea ce privește consumul de cafea pe cap de locuitor. Turnul cu ceas Sahat-Kula din Sarajevo este un sit de patrimoniu istoric, fiind considerat singurul ceas public din lume care măsoară ora lunară. Acesta indică ora 12 la apusul soarelui, ora rugăciunii maghribului musulman și este reglat zilnic de către un îngrijitor. Bosnia și Herțegovina are mai multe cascade decât Italia, Franța și Germania la un loc. Potrivit datelor oficiale, în această țară există 202 cascade. Situat în munți, la 25 km sud-vest de Mostar, orășelul Medjugorje este extrem de popular printre pelerinii catolici. Milioane de pelerini l-au vizitat din 1981 încoace după ce un grup de șase copii localnici au susținut că li s-a arătat Fecioara Maria. Bosnia și Herțegovin este vizitată în fiecare an de peste un milion de turiști, potrivit datelor Organizației Mondiale a Turismului. Moneda Bosniei și Herțegovinei este marca. Aceasta nu poate fi cumpărată sau schimbată nicăieri în altă parte în lume. Stecak este o piatră funerară medievală, care este răspândită în toate zonele rurale din Bosnia și Herțegovina. Perućica este una dintre puținele păduri tropicale rămase în Europa. Întinsă pe 1291 de hectare, aceasta este situată la granița cu Muntenegru și face parte din Parcul Național Sutjeska. Aici există cel mai înalt brad norvegian, care are o înălțime de 63 de metri. În 1952, această pădure a fost inclusă pe lista ariilor protejate de UNESCO. În orășelul Konjic de pe malul râului Neretva există un adăpost nuclear, care a fost construit în timpul lui Josip Broz Tito. Fostul președinte iugoslav era singurul care știa unde se află intrarea. Accesul se face printr-un garaj camuflat al unei case izolate, care duce în complexul în formă de „U” săpat în muntele din spatele acesteia. Buncărul se întinde pe o suprafață de 6.500 m2 și a costat echivalentul a 4,6 miliarde de dolari. Acesta cuprinde zone de locuit, săli de conferințe, birouri, săli de planificare strategică și alte zone funcționale. În 2010 a fost transformat în galerie de artă, iar astăzi găzduiește o expoziție de artă contemporană. Ca urmare a războiului civil din anii 1992-1995, pe teritoriul Bosniei și Herțegovina mai există la ora actuală aproximativ 30.000 de mine active. 2,2% din suprafața țării nu a fost complet curățată de acestea. Potrivit dr. Semir Osmanagic, un arheolog bosniac, cele cinci dealuri din jurul orașului Visoko ar fi, de fapt, piramide vechi de 30.000 de ani. Deși puțini experți acceptă afirmațiile lui Semir, se pare că există dovezi convingătoare în acest sens.

Foto: 123rf.com/Shutterstock

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Pensia RUȘINOASĂ pe care o primește Corina Chiriac, după o carieră de 50 de ani. E INCREDIBIL

Viva.ro De ce a murit, de fapt, Alexandra Ivanov, femeia gravidă de 25 de ani, din Botoșani: Edem pulmonar acut şi sarcină oprită în evoluţie, complicată infecţios

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO Schema care a făcut ravagii toată vara în Grecia. Cum ajung clienții să bea băuturile neterminate ale altor persoane

Știrileprotv.ro Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan

Observatornews.ro Ce este scorul FICO. Băncile refuză să-i dea lui Alexandru un împrumut deşi are un salariu bun şi un istoric de credit fără probleme

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Fiica Mădălinei Ghenea a început școala. Ce s-a întâmplat după ce milionarul Matei Stratan a anunțat că o dă în judecată