Despre mazăre și beneficiile ei

Mazărea este una dintre cele mai vechi plante cultivate de om și face parte din familia leguminoaselor, alături de fasole, linte și năut. Deși în bucătărie este tratată ca legumă, din punct de vedere botanic este o leguminoasă. Este apreciată de mii de ani pentru gustul său dulceag, textura plăcută și valoarea ei nutritivă.

Mazărea este consumată la scară largă în întreaga lume, fiind prezentă în alimentația europeană, asiatică, americană și mediteraneeană. Popularitatea ei vine și din faptul că e ușor de inclus în dieta zilnică.

Poate fi consumată proaspătă, congelată, conservată, uscată sau sub formă de piure, supă ori garnitură. În multe țări, este considerată un aliment de bază datorită costului redus și aportului important de nutrienți.

Beneficii

O cană de mazăre gătită conține aproximativ 8 grame de proteine vegetale, aproape 9 grame de fibre, vitamine esențiale, precum vitamina C, vitamina K, acid folic și minerale importante, cum ar fi fier, magneziu și potasiu. În plus, conține antioxidanți puternici, inclusiv luteină și zeaxantină, care susțin sănătatea ochilor și combat stresul oxidativ.

Unul dintre cele mai importante beneficii ale consumului de mazăre este susținerea digestiei. Datorită conținutului ridicat de fibre, ajută la reglarea tranzitului intestinal, combate constipația și contribuie la sănătatea microbiomului intestinal.

Fibrele oferă și senzația de sațietate, ceea ce face din mazăre un aliment excelent pentru controlul greutății.

Mazărea este benefică și pentru inimă. Potasiul și magneziul contribuie la reglarea tensiunii arteriale, iar fibrele ajută la reducerea colesterolului. Consumul regulat de leguminoase este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare.

Un alt avantaj important este faptul că mazărea are un indice glicemic scăzut. Asta înseamnă că eliberează energia treptat și ajută la menținerea glicemiei stabile, fiind potrivită inclusiv pentru persoanele care au diabet sau rezistență la insulină. Combinația de proteine și fibre încetinește absorbția zahărului în sânge.

De asemenea, mazărea contribuie la întărirea sistemului imunitar datorită vitaminei C și antioxidanților, sprijină sănătatea oaselor prin aportul de vitamina K și ajută la menținerea sănătății ochilor prin conținutul ei de carotenoizi.

Unele cercetări sugerează chiar că fitonutrienții din mazăre pot avea efect antiinflamator și protector împotriva anumitor forme de cancer.

În alimentație, mazărea este extrem de ușor de integrat. Una dintre cele mai populare forme este mâncarea de mazăre, un preparat simplu, hrănitor și foarte iubit în bucătăria românească. Preparată cu ceapă, morcov, roșii sau bulion, verdeață și, opțional, carne de pui, porc sau cârnați, mâncarea de mazăre este echilibrată și sățioasă.

Rețete de mâncare de mazăre cu cârnați

Mazărea este un aliment excelent. Gustul său plăcut și beneficiile pentru sănătate o transformă într-un ingredient care merită să fie prezent cât mai des în farfuria noastră, iar mâncarea de mazăre cu cârnați este un preparat simplu și delicios. Se poate prepara ușor cu ingrediente alese după preferință, clasic sau mai sofisticat, în funcție de gusturi.

Mâncare de mazăre cu cârnați afumați și sos de roșii

Mâncare de mazăre cu cârnați afumați și sos de roșii - Foto Shutterstock
Mâncare de mazăre cu cârnați afumați și sos de roșii – Foto Shutterstock

Ingrediente:

  • 700 g mazăre (proaspătă sau congelată)
  • 400 g cârnați afumați
  • două cepe mari
  • 2 morcovi medii
  • 4 linguri ulei
  • 300 ml suc de roșii
  • două linguri pastă de tomate
  • 3 căței de usturoi
  • o linguriță boia dulce
  • o foaie de dafin
  • 700 ml apă caldă
  • sare după gust
  • piper negru măcinat
  • o legătură mărar proaspăt
  • o legătură pătrunjel

Mod de preparare:

Ceapa se curăță și se toacă mărunt, iar morcovii se dau pe răzătoarea mare. Cârnații se taie rondele potrivite, nici foarte subțiri, nici foarte groase.

Într-o cratiță încăpătoare se încinge uleiul și se adaugă cârnații. Se rumenesc 4-5 minute până își lasă grăsimea și capătă o crustă ușor aurie. Se scot temporar pe o farfurie.

În aceeași cratiță se adaugă ceapa și morcovul și se călesc la foc mic câteva minute, amestecând des, până când legumele devin moi și ușor dulci. Se adaugă usturoiul tocat fin și boiaua dulce, amestecând rapid pentru a nu se arde.

Se pune mazărea peste legume, apoi se adaugă sucul de roșii, pasta de tomate, foaia de dafin și apa caldă. Se amestecă bine și se lasă să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ 20 de minute.

După acest timp, se adaugă cârnații rumeniți înapoi în cratiță și se continuă fierberea încă 10-15 minute, până când sosul scade și se leagă frumos.

La final se potrivește de sare și piper și se adaugă mărarul și pătrunjelul tocate fin. Se servește fierbinte, alături de pâine proaspătă sau mămăligă.

Mâncare de mazăre cu cârnați proaspeți, cartofi și ardei copți

Mâncare de mazăre cu cârnați proaspeți, cartofi și ardei copți - Foto Shutterstock
Mâncare de mazăre cu cârnați proaspeți, cartofi și ardei copți – Foto Shutterstock

Ingrediente:

  • 1 kg de mazăre
  • 500 g cârnați proaspeți de porc
  • 3 cartofi medii
  • o ceapă mare
  • 2 ardei copți
  • 1 ardei gras roșu
  • 3 linguri ulei de floarea soarelui
  • două roșii mari decojite
  • o lingură bulion de roşii
  • 800 ml supă de legume
  • o linguriță cimbru uscat
  • o linguriță paprika afumată
  • sare
  • piper
  • o legătură de mărar

Mod de preparare:

Mai întâi, cârnații se înțeapă ușor cu furculița și se prăjesc într-o tigaie fără ulei, la foc mediu, timp de aproximativ 10 minute, întorcându-i pe toate părțile. După ce sunt gata, se taie bucăți.

Ceapa se toacă solzișori, ardeiul gras cubulețe, iar cartofii se curăță și se taie cuburi mici. Ardeii copți se curăță și se taie fâșii.

Într-o oală adâncă se pune uleiul și se călește ceapa. Se adaugă ardeiul gras și cartofii și se lasă 5 minute să se înmoaie puțin.

Se adaugă roșiile tocate, bulionul și supa de legume. Se lasă la fiert 10 minute pentru ca aromele să se combine. Apoi se adaugă mazărea și cârnații.

Se asezonează cu cimbru, paprika, sare și piper și se fierbe totul la foc mic aproximativ 30 de minute. În ultimele 10 minute se adaugă ardeii copți pentru a-și păstra aroma intensă.

Preparatul este gata când cartofii sunt moi, iar sosul este dens și legat. La final se adaugă mărar proaspăt tocat. Se servește foarte bine cu murături.

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Mâncare de mazăre cu cârnați picanți și vin

Ingrediente:

  • 600-700 g mazăre fină
  • 350 g cârnați picanți
  • o ceapă roșie mare
  • două linguri ulei de măsline
  • 150 ml vin alb sec
  • 250 ml supă de pui
  • 200 g roșii cherry
  • două linguri pastă de ardei
  • 2 căței de usturoi
  • o linguriță oregano
  • 1/2 linguriță fulgi de ardei chilli
  • sare
  • piper
  • mentă proaspătă
  • pătrunjel verde

Mod de preparare:

Se începe prin tăierea cârnaților în bucăți mari, oblice. Ceapa roșie se taie julienne, prazul rondele subțiri, iar roșiile cherry se taie în jumătăți.

Într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță, se încălzește uleiul de măsline și se rumenesc cârnații. Se scot și se păstrează deoparte.

În grăsimea rămasă se adaugă ceapa și prazul și se gătesc lent câteva minute, până devin moi și ușor caramelizate. Se adaugă usturoiul și pasta de ardei și se amestecă energic.

Se stinge compoziția cu vin alb și se lasă 3-4 minute până alcoolul se evaporă și rămâne doar aroma.

Se adaugă mazărea, supa de pui, roșiile cherry și condimentele. Se fierbe la foc mic 15 minute. Apoi se pun cârnații înapoi și se mai gătește încă 10-12 minute.

La final, se adaugă mentă proaspătă tocată foarte fin și pătrunjel verde. Combinația aduce un plus de prospețime și echilibrează gustul cârnaților.

Merge excelent cu pâine prăjită sau piure de cartofi și este ideală pentru cei care preferă preparatele mai aromate și ușor picante.

Sursă foto – Shutterstock.com

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