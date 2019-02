Anamaria Prodan dă detalii despre casa ei din Dubai. „Din ea cobor la mall”

La o emisiune de televiziune, Anamaria Prodan a vorbit despre viața sa din acest moment. Impresara a recunoscut că este dependentă de lux, că a investit foarte mulți bani în casă și că acum și-ar dori cel mai mult să călătorească.

„Acasă am fost, în Dubai. Acum stau în Dubai. Stăm ca nebunii. Din casa mea cobor la mall. Mamă, ce îmi place! Nimic mai frumos!

Reghe antrenează acum în Dubai. Mai am un transfer, îl închei repede şi fug!

…Nu are Instagram, nu are Facebook, nu are nimic. Când mă vede că butonez se enervează foarte tare. Are două antrenamente pe zi, vine mort acasă. Eu pun poze. Arabii numai noaptea fac transferuri sau business. Ziua dorm.

Mie îmi place luxul, niciodată nu m-am ascuns. Numai în America închiriez casele. Am multe. Este cel mai sigur business. Nu mai cumpăr nimic de acum, mă distrez! Aşa suntem noi românii, strângem aşa în disperare. Am strâns cât să trăiască ei liniştiţi.

Acum vreau să călătoresc iar. Înainte să fac copiii călătoream. Eu am viaţă frumoasă!”, a declarat Anamaria Prodan la TV, potrivit spynews.ro.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

