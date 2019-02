Andreea Berecleanu și-a spus părerea despre falsul medic italian. „A fost tolerat”

Cazul medicului cu opt clase Matteo Politi, alias Matthew Mode, a stârnit vii reacții și în rândul vedetelor. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1 și-a spus și ea părerea despre falsul medic italian.

„Omul ăsta a stat foarte mult alături de doctori care l-au tolerat… Este pasionat şi a insistat. Ca parcagiu, era mult mai simplu să fure maşini şi ar fi câştigat bani. Nu este vorba de bani aici. Putea să facă banii mult mai simplu. El este pasionat de ceea ce face, sigur, un escroc, dar este pasionat.

A fost tolerat şi a fost lăsat să înveţe de la medici. Dacă eu stau să fac nişte fotografii şi ştiu cum se desfăşoară un act medical, asta nu înseamnă că pot să operez. Omul ăsta a încercat şi a şi operat”, a spus Andreea Berecleanu la emisiunea „Răi Da Buni”, de la Antena Stars.

„… El nu a fost nici măcar asistent medical”, a mai spus Andreea Berecleanu.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

