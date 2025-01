Cu modestie a declarat că nu vrea să fie popular. Prea târziu. A intrat direct în folclor: când n-a nimerit gaura covrigului, când şi-a pierdut diploma de Bac, când nu şi-a găsit facturile de jet (dacă s-ar fi iohannizat puţin, le secretiza).

De când l-au înfundat înapoi în fotoliul de premier, nu mai e acelaşi. S-a şocat în clipa în care, uitându-se pe cifre, a constatat ce grea moştenire şi-a lăsat în urmă. Ce să facă? A luat trenuleţul din mers. Cu Tánczos Barna fochist. L-a ales bine – zice: “Iar această ordoanță ne ajută să intrăm într-o zonă de credibilitate necesară pentru a corecta traiectoria construcției bugetare”. În ce să intrăm? N-am înţeles dacă facem stânga sau dreapta în acest giratoriu financiar.

Ce-mi doresc de la Ciolacu Doi? Un loc în Consiliul de Administraţie la – cum ii zice…? – aia de nu ştii dacă funcţionează pe energie atomică sau pe curent, Nuclearelectrica. Şi postul de Elon Musk în Departamentul nou înfiinţat.

Am soluţia! Cultivăm diamante ca Republica Botswana. Sunt gata să fac naveta câteva săptămâni până acolo – dacă mi se asigură o cursă regulată – şi să mă familiarizez cu fluxul tehnologic, de la pregătirea terenului, semănat, plantat, prăşit, combaterea dăunătorilor, până la recoltare. Umplu bugetul cu vârf.

Dacă nu credeţi, mergem împreună până la Gaborone sau la Mabule sau la Molepolole, unde vreţi. Ce vă spune că la cinci lei primim la schimb cam două de-ale lor? Economie în erecţie!

Ştiu ce zic. Citesc în fiecare dimineaţă cotidianul Azhizhi în original, încă de pe vremea când, tot la vreme de criză, am vrut să schimb numele leului în „neant”. Alesesem o denumire cu încărcătură metafizică, dacă vă mai amintiţi. N-aş fi botezat leul „nimic”. Cum ar fi fost? Ne-ai fi dus la piaţă cu mândrie patriotică şi am fi cerut o legătură de morcovi. „Şase nimicuri jumate”, ne-ar fi fi cerut ţăranul român. „Cinci neanturi şi cincizeci de genuni” – mult mai elocvent.

Ce n-are Ciolacu Doi şi n-a avut nici Ciolacu Unu? Imaginaţie onomastică. Ordonanţă-Trenuleţ?! Jignim ceferiştii. Le dăm contribuabililor speranţa că se opreşte în câmp. Ordonaţa-Limuzină – cu totul altceva. Prinde viteză şi putem implementa sărăcia frumos, elegant, confortabil, rapid. Economisim timpul premierului, ca să poată să-şi facă videourile pe TikTok, să se umple de aprecieri.

