Cu o conducere nerecunoscută de instanțele civile și existând pe rol un proces în care Opoziția cere anularea Adunării Generale în care au fost aleși George Cosac și oamenii lui de încredere, FR Tenis se află în situația în care nu primește de doi ani finanțare de la Buget. Federalii se plâng că MTS este cel care nu dorește deblocarea situației. De asemenea, îl arată cu degetul pe liderul revoluționarilor, Marius Vecerdea, patronul clubului sibian Pamira și finul președintelui Klaus Iohannis.

”În urmă cu o săptămână, mai exact vinerea trecută, 28 de cluburi (jumătate plus unu dintre cele afiliate – 54) au solicitat ministerului convocarea unei Adunări Generale Extraordinare pentru modificarea actului constitutiv și pentru înregistrarea tuturor membrilor afiliați la Tribunal. Ministerul trebuie să-și dea acordul, să specifice condițiile de desfășurare: cum se convoacă, cine are drept să participe și cine să voteze.

Fără avizul MTS, nu se poate face nimic. Apoi, se va organiza, la un anumit interval de timp, o lună-două, Adunarea Generală pentru alegeri. Asta e foaia de parcurs”, spune, sub protecția anonimatului, un membru al Consiliului Director al FR tenis, aflat sub tirul unuia dintre memebri afiliați, Marius Vecerdea, care a și trimis la ITF o hârtie în care reclamă conducerea federație pentru că nu ar respecta hotărâri definitive ale instanțelor. Scopul solicitării celor 28 de cluburi este lămurirea situației juridice și organizarea de noi alegeri.

”Ministerul poartă vina”

”În acest moment, sunt patru probleme la federație: actul constitutiv, făcut în 2001, statutul, cluburile afiliate și conducerea. Pe domnul Vecerdea îl interesează doar ultimul punct, cel cu conducerea, să-l schimbe pe Cosac și să vină altul. El spune că nu vrea să candideze, dar câți n-au fost cei care au spus că nu candidează, apoi au venit cu mesaje de genul: «Au tras cluburile de mine și m-am decis să candidez»?”, afirmă respectivul.

”Domnul Vecerdea nu dorește cu adevărat să rezolve problemele, are o problemă personală, pe care n-o înțeleg, că este cu George Cosac, că este față de cei trei care conduc (n.r. – George Cosac, Răzvan Itu, Adrian Marcu). Acum, federația are o conducere legitimă, care reprezintă cluburile asociate și afiliate. E adevărat însă că, prin decizia instanțelor, este o conducere nerecunoscută de terți.

Din punctul meu de vedere, ministerul poartă vina, înaintea lui Vecerdea, și trebuie să lămurească situația. Ministerul a avut tot timpul o poziție oscilantă. Când s-a băgat, s-a spus că de ce s-a băgat, iar când nu s-a băgat, de ce a făcut-o. MTS nu dă bani federației, pentru că nu vrea să riște. Domnul Vecerdea este interesat doar să-i numească infractori pe cei din conducere. Ar menține situația la fel, legat de celelalte trei probleme indicate mai devreme. Nu face decât să se izoleze”.

Turneele lui Vecerdea, sabotate?

Comitetul Director al federației a aprobat, pe 1 martie, calendarul compertițional intern pentru anul 2019. Din țintar au dispărut competițiile organizate la Sibiu de către clubul sibian Pamira, deținut de Vecerdea. Ardeleanul reclamă un act de sabotaj din partea federației împotriva căreia luptă. ”Comisia de Competiții din cadrul federației, care stabilește calendarul, avea trecute 8 turnee în Sibiu. Când a ajuns la vot, turneele pe care le organizez au dispărut. Mă sună părinții, să mi se plângă”, reclamă Vecerdea. Cei din Comitetului Director se apără: ”Noi am aprobat ce am primit de la comisie, nu este vina noastră. Domnul Vecerdea să vorbească la comisie”.

Jianu și Paloși, victime colaterale

”Libertatea” a adresat un set de întrebări către MTS, urmând să publice răspunsul instituției atunci când îl va primi. Una dintre întrebări se referă la solicitarea celor 28 de cluburi privind organizarea Adunării Generale Extraordinare. A doua privește situația juniorului Filip Jianu, semifinalist la Australian Open 2019. Jianu, clasat pe locul 5 în lume în topul juniorilor, are de primit o sumă de bani de la MTS, ca urmare a titlului european cucerit anul trecut, în proba de dublu (alături de Ștefan Paloși). Numai că blocajul dintre minister și federația de specialitate îl împiedică să intre în posesia sumei pe care o merită. Aflat sub contract cu IMG Academy, Jianu nu are antrenor propriu, pentru că nu-și permite un astfel de cost, iar banii de la minister i-ar fi de folos, pentru continuarea pregătirii.

Unde merg banii Simonei Halep

Și situația premierii echipei de Fed Cup este în ceață. ”Comitetul Director aprobă sumele, iar federația încheie contractele. M-a surprins ce a spus Halep, anume că nu ridică banii de la federație. Acei bani sunt oferiți de ITF doar pentru Fed Cup, nu poți fi folosiți în alt scop. Din ce știu, cel care semnează pentru bani este vicepreședintele Răzvan Itu. Dacă nu ridică banii, Halep trebuie să precizeze unde merg acele sume. Lămuriți cu domnul Itur”, ne îndeamnă sursa din Comitetul Director.

Conducerea FR Tenis n-a putut fi contactată, pentru a oferi un punct de vedere oficial în legătură cu temele abordate în acest articol. Din câte se pare, președintele George Cosac este în Franța, pentru a stabili detalii de organizare pentru meciul din semifinalele Fed Cup (România joacă, la Rouen, pe 20-21 aprilie), iar ”vicele” Răzvan Itu se află în Anglia, chemat, se pare, la raport de ITF, după scrisoarea lui Marius Vecerdea.