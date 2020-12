”Când am ajuns, am avut ghinion, un pasager a ieșit pozitiv și, din cauza persoanei respective, a trebuit să stau și eu în carantină”, a explicat campioana României în vârstă de 25 de ani, potrivit Sports Net.

Testată zilnic pentru coronavirus în carantină

Cât a stat în carantină, Berni a fost testată în fiecare zi pentru coronavirus.

A fost foarte greu, la ei testele sunt foarte dure, durează două minute, îți bagă bețișorul în nas și în gât, dar în nas îl țin aproape două minute. Sunt cele mai stricte regului” Bernadette Szocs:

După 17 zile de carantină și un singur antrenament de 40 de minute, la Cupa Mondială, Berni a reușit să ajungă între primele 16 sportive din lume. S-a calificat din grupe, dar a pierdut în optimi, scor 0-4, în fața chinezoaicei Cheng Meng, numărul 1 mondial.

”A fost greu de acceptat pentru mine să stau 17 zile în carantină. În ultimele luni m-am pregătit foarte bine pentru că știam că voi participa la Cupa Mondială și să am așa un ghinion”, a declarat Bernadette Szocs, locul 26 mondial, care a zburat 25 de ore, ca să ajungă în China.

”A fost un drum lung, știam că o să dureze foarte mult, am zburat 25 de ore. Am avut două escale din cauza pandemiei, în China nu te primesc decât dacă vii din anumite țări”, a povestit jucătoarea din Târgu Mureș.

A jucat și în Macao

Din China, Berni a zburat în Macao, la un concurs demonstrativ unde au participat doar cele mai bune 30 de jucătoare ale lumii. Berni a fost învinsă în primul tur, scor 2-3, de Doo Hoi Kem din Hong Kong, dar a încasat un cec de participare în valoare de 15.000 de dolari.

„Mi s-a îndeplinit un vis să ajung în Macao, a fost extraordinar, la acest concurs regulile au fost diferite, mesele negre, teraflexul negru, totul diferit. A fost foarte frumos”, a povestit componentă a echipei naționale feminine de tenis de masă a României.

A jucat finala Champions League

Berni a revenit în Europa după șase săptâmâni petrecute în Asia. A stat zece zile în orașul austriac, Linz, unde, a concurat cu echipa locală în Champions League. ”Ne-am oprit în finală, din păcate am pierdut la două puncte”, a precizat Berni. Trofeul a revenit formației TTC Berlin.

Sportiva a revenit în țară miercuri seară, iar joi dimineață era deja la antrenament. Pentru ea, anul sportiv încă nu s-a încheiat, săptămâna viitoare va participa la Buzău, la Cupa României.

Dorință pentru 2021

Berni recunoaște că după 60 de zile petrecute în străinătate, abia aștepta să revină acasă și are și o dorință pentru anul care va veni. „Sper să avem un an mult mai bun în 2021 și să revină totul la normal, să pot participa la concursurile internaționale și să reprezint România mai mult, nu doar atât cât am reușit anul acesta”, este dorința jucătoarei.

Berni se consideră o sportivă norocoasă, pentru că în aceste vremuri grele pentru toată lumea, ea a reușit să facă ceea ce îi place cel mai mult, să joace tenis de masă.

”Nu știu ce aș face dacă nu aș mai juca tenis, e viața mea! Chiar mă gândeam în perioada în care nu am avut voie să ieșim din casă, cum ar fi să nu mai pot să joc, nu vreau să mă gândesc la așa ceva”, a mai spus Bernadette Szocs.

