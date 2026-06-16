Ce audiențe a avut Antena 1 în a cincea zi a Campionatului Mondial de fotbal din 2026

Prima mare surpriză a Cupei Mondiale, remiza din grupa H, Spania- Capul Verde (0-0), dar şi cea din grupa G, Belgia – Egipt (1-1), precum şi întâlnirile din grupa E, Coasta de Fildeş – Ecuador (1-0) şi grupa F, Suedia – Tunisia (5-1), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public. De altfel, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență şi la nivelul întregului interval de Prime Time.

Ziua cu numărul 5 de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 a fost marcată de meciuri interesante și mai mult decât atât, de rezultate extrem de surprinzătoare care au captat atenția publicului.

Astfel, Antena 1, care transmite toate meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, în intervalul confruntării grupei H, Spania – Capul Verde, între orele 18.58 și 20.57, s-a impus ca lider detaşat de audiență la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5,8 puncte de rating şi 27,7% cotă de piață, urmat de PRO TV cu 5,2 puncte de rating şi 25% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 6,3 puncte de rating și 21,4% cotă de piaţă, fiind urmat de PRO TV cu 6 puncte de rating și 20,3% cotă de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări.

Şi partida disputată în intervalul orar 21.58 – 23.58, Belgia – Egipt, din grupa G, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 7,1 puncte și 32,2% cotă de piaţă, urmată de PRO TV cu 4 puncte de rating și 18,3% cotă de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și pe ȋntregul interval de prime time (19.00 – 00.00) cu 6,2 puncte de rating și 28% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 5 puncte de rating și 22,7% cotă de piață.

Partida disputată ziua anterioară ȋn intervalul orar 02.00 – 04.06, ȋn care Coasta de Fildeş a ȋntâlnit Ecuador, a condus clasamentul audiențelor, cu un rating mediu de 1,5 puncte și 36,8% cotă de piaţă, urmată de PRO TV cu 0,9 puncte de rating și 22% cotă de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Şi cealaltă confruntare a grupei F, Suedia – Tunisia (05.01 – 06.57) a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 1,5 puncte și 36,8% cotă de piaţă, urmată de PRO TV, cu 1,3 puncte de rating și 31,8% cotă de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Programul zilelor 6 și 7 de la Campionatul Mondial

16 iunie 2026, ora 22.00 – Franța – Senegal (Antena 1, AntenaPLAY)

17 iunie 2026, ora 01.00 – Iraq – Norvegia (Antena 1, AntenaPLAY)

17 iunie 2026, ora 04.00 – Argentina – Algeria (Antena 1, AntenaPLAY)

17 iunie 2026, ora 07.00 – Austria – Iordania (Antena 1, AntenaPLAY)

17 iunie 2026, ora 20.00 – Portugalia – Congo (Antena 1, AntenaPLAY)

17 iunie 2026, ora 23.00 – Anglia – Croația (Antena 1, AntenaPLAY)

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