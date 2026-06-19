Reacția familiei lui Messi

Faptul că Lionel Messi, starul Argentinei, a fost în lacrimi după primul său gol în meciul de debut al Argentinei la Campionatul Mondial împotriva Algeriei (3-0) a stârnit speculații intense în țara sa natală, relatează Bild. Superstarul în vârstă de 38 de ani, care a reușit un hat-trick în acest meci, a declarat după partidă că reacția sa emoțională nu a avut legătură cu fotbalul, menționând doar că trece prin „zile dificile”, fără a oferi detalii suplimentare.

Aceste declarații au dus la apariția unor zvonuri în Argentina, culminând cu o afirmație falsă făcută de actrița și prezentatoarea Florencia Peña. În timpul emisiunii „El Show del Verano”, difuzată joi de platforma de streaming „Luzu TV”, aceasta a anunțat că Jorge Messi, tatăl lui Lionel, în vârstă de 68 de ani, ar fi decedat.

Familia Messi a reacționat prompt la această informație eronată, publicând un comunicat oficial care infirma zvonurile: „Familia Messi anunță că Jorge are probleme de sănătate. În prezent, el se află sub observație medicală, se recuperează și prezintă o evoluție pozitivă, având în vedere starea sa de sănătate”.

Trei persoane au fost concediate

Consecințele nu au întârziat să apară. Potrivit Bild, Florencia Peña și doi producători ai emisiunii au fost concediați de către Luzu TV.

Platforma de streaming a transmis un mesaj oficial: „Regretăm profund ceea ce s-a întâmplat în timpul emisiunii live El Show del Verano. Pentru postul nostru, difuzarea de informații sensibile fără verificare prealabilă corespunzătoare este inacceptabilă”.

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În același comunicat, Luzu TV a anunțat: „Din acest motiv, conducerea postului a decis să concedieze toate persoanele implicate, iar Florencia Peña își va încheia activitatea. Reafirmăm angajamentul nostru față de un jurnalism responsabil, respectuos și conștiincios”.

De asemenea, Florencia Peña și-a cerut scuze publice pe rețeaua socială X, scriind: „Îmi cer iertare familiei Messi pentru acest moment groaznic prin care probabil trece. Îmi este rușine că am provocat această durere”.

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