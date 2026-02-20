Planul de protecție împotriva inundațiilor la Praid

Potrivit planului elaborat de specialiștii români în domeniul apelor, urmează să fie construit un baraj înalt de 12 metri și un bazin de retenție pentru viituri.

De asemenea, proiectul prevede realizarea unui canal subteran pentru evacuarea apei, precum și regularizarea și, parțial, devierea albiei pârâului.

În cazul unor ploi abundente și al unei cantități mari de apă care s-ar revărsa din nou pe pârâul Corund, fenomen care anul trecut a dus la închiderea salinei din Praid, apa ar urma să fie preluată de bazinul de retenție. În situații grave, ar putea fi blocat complet accesul apei în zona Cheilor Sării din Praid.

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, în anunțul oficial, că sistemul ar oferi pe termen lung siguranță localității Praid și că autoritățile își doresc ca lucrările să înceapă încă din acest an.

Potrivit lui Tanczos Barna, ”UDMR solicită Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului să trateze Praidul ca prioritate, asigurând finanţarea necesară pentru ca lucrările să poată începe în acest an”. ”Este fel de importantă informarea locuitorilor. De aceea, vinerea viitoare vom prezenta la Praid investiţia aprobată, calendarul lucrărilor de execuţie şi rolul acestuia în protecţia localităţii împotriva inundaţiilor şi în prevenirea unei noi catastrofe ecologice”, anunţă vicepremierul.

Planurile vor fi prezentate locuitorilor, la fața locului, vinerea viitoare.

Documentația tehnică, aprobată încă din decembrie

Documentația de specialitate fusese aprobată încă din luna decembrie a anului trecut, informație publicată inițial de Transtelex. La acel moment, prefectul județului Harghita, Petres Sándor, anunța că planul tehnic a fost avizat integral de comisia competentă din cadrul Ministerului Mediului.

Actuala hotărâre de guvern reprezintă următoarea etapă necesară în acest proces.

Întârzieri cauzate de modificările terenului

Întârzierea nu a fost cauzată de dispute politice, ci de faptul că, după inundațiile din luna mai, terenul din zona Cheilor Sării s-a modificat semnificativ, fiind necesare noi investigații.

Între timp, a fost realizat și un canal provizoriu de evacuare a apei, însă soluția definitivă, de amploare, a ajuns abia acum în faza aprobării guvernamentale.

În comunicat se precizează că investiția nu exonerează compania minieră de stat Salrom de responsabilitățile sale.

Societatea trebuie să continue lucrările de reducere a riscurilor în zona minei.

Conducerea Salrom, demisă după dezastrul de la Praid

La sfârșitul lunii octombrie, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, anunța demiterea conducerea Salrom.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală! Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală – nu le mai merge! La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot”, scria atunci Miruţă, pe Facebook.

Cu doar câteva zile înainte, în urma Raportului Corpului de Control al Primului Ministru, Radu Miruță transmitea că „Salrom şi-a bătut joc de banii şi resursele românilor” și că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, însă au refuzat.

În vara anului trecut, Libertatea a găsit un expert care a explicat drumul spre dezastru de la salina Praid.

