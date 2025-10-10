Tinerii din România au cel mai slab nivel de educație din toată Uniunea Europeană. Excepție fac însă tinerii din București – Ilfov, potrivit celor mai recente cifre publicate de Eurostat. Datele arată că doar 44,2% dintre tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani au absolvit studii superioare în 2024. Ținta UE este de 45% și a fost stabilită pentru 2030.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este pe cale să scape de dosarul mitei din 2009, primită pentru exclusivitate în transmiterea unor meciuri de fotbal. 3.1 milioane de euro au fost încasați sub forma unor contracte de publicitate la salonul de evenimente pe care îl deține fiul său, Bogdan. Procurorii DNA cer însă confiscarea extinsă a banilor, relevă un material Libertatea.ro.

Arheologii de la Muzeul Unirii au descoperit în Cetatea Alba Iulia o parte a structurii porții medievale prin care a intrat triumfal Mihai Viteazul, în urmă cu 425 de ani, scrie Libertatea.ro. Sosirea domnitorului, la 1 noiembrie 1599, este considerată unul dintre evenimentele de marcă din istoria noastră. Momentul a marcat și prima unire a celor trei țări române sub un singur conducător.

Cel puțin 27 de escroci români cu vârste între 18 și 26 de ani sunt acuzați de fraudă organizată în Germania, scrie Libertatea.ro. Aceștia apelau telefonic bătrâni pretinzând că sunt angajați bancari și solicitau date personale și PIN-ul cardurilor. Furturile sunt de peste 300.000 de euro. Poliția a efectuat percheziții în mai multe orașe din Renania de Nord- Westfalia și a executat 6 mandate de arestare.

Dacia a lansat noul concept Hipster, un autovehicul electric cu patru locuri și cu o lungime de trei metri ce ar putea avea un preț sub 15.000 de euro. Detalii găsiți pe Libertatea.ro. Atenție, Dacia Spring, lansată în 2021, deține în prezent titlul de cea mai ieftină mașină electrică de pe piață, cu un preț de pornire de 16.900 de euro.

