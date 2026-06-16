1. Schimbare bruscă la pompă: Benzina s-a ieftinit marți, iar anomalia de „1 leu diferență” a dispărut

ECONOMIE / PORTOFEL. După ce luni stațiile peco înregistrau diferențe uriașe de până la un leu pe litru între companii, marți, 16 iunie, piața carburanților s-a reechilibrat masiv prin ieftiniri aplicate direct de marii operatori.

Conform datelor analizate de pe platformele de monitorizare, Petrom a redus prețul benzinei standard în București la 8,62 lei/litru (față de 8,72 lei în ziua precedentă). Cea mai spectaculoasă mișcare vine însă de la Lukoil, care a tăiat prețul cu 90 de bani față de vârful de ieri, aliniindu-se la media pieței de 8,78 lei/litru, la fel ca Rompetrol, OMV și Mol. La motorină, diferențele mari au dispărut de asemenea, prețul minim stagnând la 9,08 lei/litru. Pentru șoferi, este momentul optim pentru plin, riscul de a plăti suprapreț la intermediari fiind acum minim.

2. Lovitură totală pentru Guvernul Veștea: UDMR a pecetluit sfârșitul negocierilor. Liderii politici, negocieri la Cotroceni

CRIZĂ POLITICĂ. Iluziile unei stabilizări rapide a executivului s-au spulberat la prânz. UDMR a anunțat oficial că nu va susține cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea, după ce acesta fusese numit de președintele Nicușor Dan fără un consens prealabil în coaliție.

Prin această retragere a sprijinului, Guvernul Veștea are aceeași soartă ca și Guvernul Tomac, eșuând înainte de a ajunge în Parlament. În acest context de blocaj major, Adrian Veștea și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu au fost chemați la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări stringente. Instabilitatea politică riscă să întârzie deblocarea cererilor de plată din PNRR, un aspect macroeconomic de siguranță națională.

3. Vești bune de la BNR: Leul crește puternic în raport cu euro, dolarul și lira sterlină

FINANȚE. În ciuda zbuciumului politic de la București, moneda națională a înregistrat o zi excelentă pe piețele financiare. Cursul oficial anunțat astăzi de Banca Națională a României (BNR) indică o apreciere generală a leului.

Leul românesc a câștigat teren substanțial în fața principalelor valute de referință: euro, dolarul american și lira sterlină.

Pentru cetățenii cu rate în euro sau pentru cei care își planifică vacanțele de vară peste hotare, aprecierea din 16 iunie aduce o gură de oxigen, ieftinind simbolic tranzacțiile internaționale și ponderând presiunile inflaționiste de la mijlocul acestei luni.

4. Aer tropical peste România: ANM a actualizat prognoza meteo și anunță temperaturi de 35 de grade

METEO. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți prognoza pe termen mediu pentru perioada 16 iunie – 13 iulie 2026. Datele indică o schimbare radicală a regimului termic din țara noastră.

Potrivit specialiștilor, o masă de aer tropical va pătrunde deasupra teritoriului României, determinând o încălzire treptată și accentuată a vremii. Valul de căldură se va resimți puternic spre sfârșitul săptămânii, în jurul datei de 22 iunie, când valorile maxime vor atinge frecvent pragul caniculei de 35 de grade Celsius în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Este momentul să îți pregătești sistemele de climatizare și să eviți expunerea directă la soare în orele amiezii.

5. Acord istoric aprobat de Parlamentul European între UE și SUA pentru calmarea relațiilor transatlantice

EXTERNE. Parlamentul European a aprobat definitiv astăzi, marți, 16 iunie, acordul comercial de amploare încheiat inițial în vara anului trecut între Comisia Europeană și Statele Unite ale Americii.

Obiectivul central al acestui tratat economic este calmarea și stabilizarea relațiilor transatlantice, după o perioadă de incertitudini și tensiuni vamale apărute în urma acțiunilor președintelui Donald Trump. Eurodeputații au reușit să includă clauze ferme și măsuri stricte de protecție pentru standardele industriale și agricole europene. Pentru piețele din România, acest acord înseamnă predictibilitate în exporturi și o siguranță sporită a lanțurilor de aprovizionare globale.

Pentru a afla primul ce nume de premier va ieși de la consultările de la Palatul Cotroceni și cum vor evolua prețurile la pompă în zilele următoare, rămâi pe Libertatea.ro.

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