Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat imaginile surprinse de camere pe pagina sa de Facebook, adresând un mesaj părinților: „Acest mesaj este pentru părinți. Vă rog să acordați câteva momente acestui clip! Sunt de acord. Sunt doar copii. Câțiva adolescenți care se joacă. Cum reacționăm însă atunci când îi observăm pe înregistrările camerelor video urcându-se cu picioarele pe mașini și aruncând cu pietre în ele? Ce facem dacă au ajuns la aceste mașini intrând prin efracție într-un spațiu securizat?”.

Conform edilului, acest incident nu este unul izolat, ci face parte dintr-o serie de comportamente antisociale care au fost semnalate în sector.

„Din păcate, nu este un incident izolat, ci o manifestare socială ilegală pe care nu o putem accepta, motiv pentru care imaginile au fost predate autorităților competente”, a adăugat Băluță.

Primarul a subliniat că astfel de fapte ilegale nu doar că pun în pericol siguranța publică, dar atrag și consecințe legale și financiare, pe care, în cele din urmă, părinții minorilor vor trebui să le suporte.

„De aceea am investit în toate echipamentele și sistemele de supraveghere pe care le-am instalat la nivelul întregului sector și pe care vi le-am prezentat nu mai târziu de săptămâna trecută. Îmi pare rău să o spun, dar, din păcate, imaginile de astăzi ne arată că aceste sisteme erau o necesitate. Ele ne ajută să identificăm actele antisociale, să le prevenim și să luăm măsuri acolo unde este cazul, pentru ca întreaga noastră comunitate să fie în siguranță”, a transmis edilul.

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