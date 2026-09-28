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Aeroportul din Catania, blocat a patra oară în ultimele două luni din cauza unei erupții a Vulcanului Etna. Toate zborurile au fost suspendate

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Activitatea Vulcanului Etna a închis Aeroportul Internațional din Catania pentru patra oară în ultimele două luni. Sursă foto: Profimedia Images
Activitatea Vulcanului Etna a închis Aeroportul Internațional din Catania pentru patra oară în ultimele două luni. Sursă foto: Profimedia Images
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Aeroportul Internațional din Catania, Sicilia, a fost operat luni, 28 septembrie, sub măsuri de extremă urgență, fiind nevoit să anuleze și să suspende toate zborurile din cauza unei noi erupții a Vulcanului Etna. Ploaia de cenușă vulcanică din spațiul aerian a dus la sistarea tuturor aterizărilor cel puțin până la miezul nopții.

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Avertismentul publicat pe pagina oficială a aeroportului precizează că, din cauza activității vulcanice intense și a condițiilor meteorologice nefavorabile, întârzierile și anulările masive vor continua până la ora 23:59.

A patra sistare a operațiunilor Aeroportului Internațional din Catania

Deși unele curse aeriene figurau încă pe tabelele de plecare, limitările severe din spațiul aerian fac ca majoritatea zborurilor să fie anulate sau redirecționate.

Haosul de pe aeroportul din Sicilia vine la doar două săptămâni după un episod similar, când cenușa vulcanică a forțat o altă închidere temporară, iar mai multe curse au fost redirecționate către aeroportul din Palermo, aflat în nord-vestul insulei.

În plus, în luna august, erupțiile continue ale Vulcanului Etna au închis aeroportul timp de cinci zile consecutive, lăsând sute de familii blocate pe holurile terminalului, unele fiind nevoite să doarmă pe podele sau pe benzile de bagaje.

Astfel, în ultimele două luni, Aeroportul Internațional Catania-Fontanarossa (CTA) din Sicilia a fost închis sau și-a suspendat temporar zborurile de patru ori din cauza activității vulcanului Etna și a depunerii de cenușă:

  • La începutul lunii august (7–9 august): Zborurile au fost sistate și ulterior redeschise treptat după curățarea pistelor acoperite de cenușă vulcanică.
  • Mijlocul lunii august (aprox. 12–15 august): O erupție puternică a dus la o nouă suspendare a operațiunilor chiar în perioada de vârf a vacanțelor.
  • Mijlocul lunii septembrie (14 septembrie): Operațiunile au fost din nou oprite temporar din cauza emisiilor recente de cenușă.
  • Sfârșitul lunii septembrie (26–28 septembrie): Cel mai recent episod de închidere, când operațiunile au fost din nou suspendate din cauza reactivării vulcanului și a depunerii de cenușă.

Aeroportul din Catania este tranzitat de 12,4 milioane de pasageri

Catania este cel mai aglomerat aeroport din Sicilia, tranzitat de aproximativ 12,4 milioane de pasageri în fiecare an, ceea ce înseamnă o medie de peste 40.000 de călători pe zi.

Din cauza blocajului actual, mulți turiști au încercat să găsească soluții alternative pe cont propriu, deplasându-se pe cale rutieră către Palermo pentru a prinde zboruri spre casă.

Impactul erupției s-a extins și la nivel regional, afectând inclusiv aeroportul internațional din Malta, unde zeci de curse au fost anulate în timpul ultimului episod vulcanic.

În ceea ce privește compensațiile financiare, situația este complicată pentru pasagerii afectați. Anton Radchenko, expert în drepturile pasagerilor aerieni și director general al platformei AirAdvisor, explică ce drepturi legale au călătorii în astfel de situații extraordinare.

Companiile aeriene încadrează de obicei închiderea spațiului aerian din cauza cenușii vulcanice la categoria circumstanțelor extraordinare, ceea ce înseamnă că pasagerii nu pot solicita o compensație financiară fixă în bani.

Cu toate acestea, absența compensației bănești nu înseamnă anularea drepturilor fundamentale ale pasagerilor. Operatorii aerieni au obligația legală de a oferi fie rambursarea biletului, fie redirecționarea pe o altă rută, alături de mese, cazare și transport gratuit pe durata așteptării.

Pasagerii care trebuie neapărat să ajungă la destinație sunt sfătuiți să nu accepte imediat rambursarea banilor, deoarece odată acceptată această opțiune, obligația companiei aeriene de a oferi cazare și redirecționare încetează.

În schimb, călătorii ar trebui să solicite cea mai rapidă alternativă de zbor, chiar și la o altă companie aeriană. În cazul în care sunt nevoiți să achite pe cont propriu cheltuieli esențiale de cazare și hrană din cauză că linia aeriană nu le asigură, păstrarea tuturor chitanțelor detaliate este obligatorie pentru recuperarea ulterioară a banilor.

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Tags: catania Stiri Italia Sicilia vulcan aeroport
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