Într-un mesaj video postat marți pe Facebook, Mark Zuckerberg a promis că va acorda prioritate libertății de exprimare după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și a spus că Meta Platforms – cea mai mare companie de social media din lume – va renunța la verificatorii de fapte de la terți și va recomanda mai mult conținut politic pe rețelele sale sociale.

Meta, care deține și WhatsApp și Threads, intenționează să „colaboreze cu președintele Trump pentru a contracara guvernele din întreaga lume care atacă companiile americane și care încearcă să impună o cenzură mai mare”, a adăugat Zuckerberg.

Astfel, Meta va „elimina o serie de restricții pe teme precum imigrarea și genul” care erau „în dezacord cu discursul principal”, a spus miliardarul de 40 de ani, în timp ce purta un Greubel Forsey „Hand Made 1” la mâna stângă.

Ceasul costă 895.500 de dolari fără taxele aplicate.

Pe site-ul său, Greubel Forsey precizează că doar două sau trei exemplare Hand Made 1 sunt produse în fiecare an. Conform companiei, 95% din ceas este realizat manual, iar un singur model necesită 6.000 de ore pentru a fi fabricat.

Zuckerberg, ale cărui alegeri vestimentare includeau tricouri gri și hanorace cu fermoar albastre, a fost văzut purtând mai multe ceasuri rare și de lux în ultimele luni.

Un videoclip viral realizat cu ocazia nunții lui Anant Ambani și Radhika Merchant de anul trecut îl arată pe Zuckerberg și pe soția sa, Priscilla Chan, admirând un ceas Richard Mille RM 30-01 de un milion de dolari purtat de Ambani, fiul cel mai tânăr al celui mai bogat om din Asia.

„Ceasul acesta este fantastic”, a exclamat Chan în videoclip. „E super tare”, a fost de acord Zuckerberg, adăugând: „Nu am vrut niciodată să îmi cumpăr un ceas, dar după ce am văzut asta, am zis: Ceasurile sunt cool”.

De atunci, Zuckerberg a fost văzut purtând ceasuri de lux de la Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, De Bethune și două modele de la FP Journe.

Potrivit Forbes, Zuckerberg l-a depășit luni pe fondatorul Oracle, Larry Ellison, și a devenit al treilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de 217,7 miliarde de dolari.

