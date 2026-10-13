Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 13 octombrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Prețurile la benzină și motorină au rămas neschimbate marți, 13 octombrie 2026, pentru a treia zi consecutiv, atât în București, cât și în orașele mari din țară.

Benzina standard se găsește marți la minimul de 10,11 lei/l, iar motorina se vinde la prețuri între 10,86 lei/l și 10,92 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Prețuri la benzină și motorină, marți, 13 octombrie 2026. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, marți, 13 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 10,11 lei/l, același preț de miercuri, și se găsește la Petrom.

Și Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, la fel ca miercuri, în timp ce la alte stații ale companiei prețul este de 10,14 lei/l.

Mol a păstrat, marți, 13 octombrie 2026, prețul de sâmbătă pentru benzină, respectiv 10,14 lei/l.

Lukoil comercializează benzina standard cu 10,15 lei/l, preț neschimbat de miercuri.

Rompetrol menține la carburant prețul de 10,17 lei/l, același de miercuri.

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un tarif de 10,17 lei/l, neschimbat de miercuri.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Timișoara și costă 10,09 lei/l, la fel ca joi. La Cluj-Napoca, este tot 10,09 lei/l, menținut de sâmbătă. În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,11 lei/l, cost neschimbat de joi.

Cât costă motorina în București, marți, 13 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă astăzi 10,86 lei/l, același preț ca joi, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează prețul de 10,86 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte benzinării ale companiei, litrul de motorină costă 10,89 lei. Ambele tarife au rămas neschimbate față de joi.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 10,92 lei/l, la fel ca joi.

Și OMV menține prețul de 10,92 lei/l, fără modificări față de joi.

Stațiile Mol vând motorina, marți, 13 octombrie 2026, tot cu 10,92 lei/l, costul de vineri.

Lukoil păstrează, la rândul său, tariful de 10,92 lei/l, la fel ca vineri.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara, unde motorina standard costă 10,83 lei/l, preț menținut de joi. La Cluj-Napoca se vinde cu 10,84 lei/l, atât cât era și sâmbătă. În București, Iași și Constanța, motorina costă minimum 10,86 lei/l, preț neschimbat de joi.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 13 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este marți de 10,05 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stația TEAutohof din Orțișoara, de pe DJ 693, județul Timiș.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 lei/l, atât cât era și luni, și este la stația VhExtraOil din Eforie Nord, DN39, județul Constanța.