„M-a întristat ieri știrea despre pierderea finanțării din PNRR pentru metroul din Cluj”, a scris Drulă, pe Facebook.

Reacţia fostului lider USR vine după ce presa locală a scris despre pierderea finanțării europene pentru proiectul metroului de la Cluj. Potrivit Economedia, care citează surse guvernamentale, Comisia Europeană va retrage finanțarea de 300 de milioane de euro pentru metroul din Cluj-Napoca, iar Guvernul caută acum surse alternative de finanțare, care ar putea fi certificatele verzi.

„Din 2022, am tot avertizat că administrația Clujului va rata acest proiect, sperând ca asta să-l ambiționeze pe dl. Boc și să nu piardă banii europeni. Ultima dată, am făcut-o în termeni duri cu câteva zile înainte de alegeri, când liderii partidelor de guvernare, miniștri și înalți oficiali au făcut acel spectacol al lopeților. Chipurile dădeau startul lucrărilor la metrou. Am numit acel spectacol „un desant al papagalilor”. Și un „dans al ploii”, adică o invocare magică a materializării lucrărilor pentru metrou. Am fost criticat că am fost prea dur și colorat în limbaj. Chiar cei invocați, mi-au transmis asta pe diverse canale: „nu se face așa ceva, ai trecut de o limită””, adaugă Cătălin Drulă.

Fostul lider al USR susţine că era „furios că în loc să se concentreze pe munca de pregătire și implementare a unui mega-proiect de infrastructură, care se afla într-un punct critic, cei responsabili mai degrabă se țineau de spectacol”.

Mi-am pus furia și frustrarea în cuvinte, ca mulți dintre voi. Dincolo de epitete însă rămâne realitatea. Adevărul. O marfă azi din ce în ce mai rară în politic. Azi, în politică, se vinde multă minciună. Ambalaj. Păcăleală. Ba au apărut chiar teoreticieni (de succes) ai minciunii, care ne explică doct, că nu se poate decât așa. Păcălind mai eficient decât ceilalți. Cât privește proiectul metroului din Cluj, vă las pe voi, pe fiecare, să cântăriți vorbele celor care au gestionat acest proiect. Și cât de adevărate au fost ele.

La începutul lunii iunie, Sorin Grindeanu anunţa începerea lucrărilor de execuţie la metroul clujean.

