Războiul fulger împotriva Iranului s-a transformat într-un conflict de durată

Operațiunea, concepută inițial ca o campanie militară de scurtă durată, s-a transformat rapid într-un război de durată, marcat de escaladare și incertitudine. În loc de colapsul rapid al regimului iranian, conducerea de la Teheran a reacționat cu o contraofensivă neașteptată.

Asul din mânecă al Iranului, strâmtoarea Omuz și crearea unei crize energetice globale

Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, declanșând o criză energetică globală care afectează piețele financiare și prețurile la combustibil. Prețul mediu al benzinei în SUA a crescut cu 65 de cenți, ajungând la 3,63 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

„Elementul cheie al politicii SUA în Orientul Mijlociu a fost mereu asigurarea fluxului de energie prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Gregory Brew, analist la Eurasia Group, pentru CNN. Cu toate acestea, oficialii americani au subestimat hotărârea Iranului de a întrerupe traficul petrolier ca măsură de represalii.

Mai multe nave au fost avariate, de-a lungul timpului, de mine în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Răspunsul Iranului: un nou lider suprem și atacuri regionale

În loc să cedeze, regimul iranian a numit un nou lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider, care a promis răzbunare. În Iran, în loc de revolte populare, martiriul liderului a dat naștere unei noi determinări. „Am crezut că uciderea lui Khamenei va pune capăt tuturor problemelor”, a declarat un iranian de 47 de ani pentru CNN. „Dar mi-am dat seama că acest lucru doar le-a întărit fanatismul.”

Strategia din spatele atacurilor asupra EAU și Arabiei Saudite

Atacurile de răspuns ale Iranului au vizat ținte din Orientul Mijlociu, inclusiv alte state arabe care nu au fost implicate în conflict. În același timp, Israelul a profitat de situație pentru a lansa o ofensivă împotriva Hezbollah în Liban, ceea ce a dus la sute de morți și mii de persoane strămutate. „Am decis să profităm de această oportunitate pentru a termina ce nu am reușit să finalizăm înainte”, a declarat un oficial militar israelian pentru CNN.

Mojtaba Khamenei are 56 de ani și a fost ales pe 8 martie succesorul lui Ali Khamenei. Foto: Imago Images

Haosul evacuărilor și nemulțumirea aliaților

În haosul creat, Departamentul de Stat al SUA a lansat un apel urgent pentru evacuarea cetățenilor americani din peste 12 țări din Orientul Mijlociu, dar majoritatea zborurilor comerciale au fost deja suspendate. „Plecați acum”, a fost mesajul postat pe rețelele sociale, în timp ce o unitate de criză funcționa 24/7 pentru a coordona evacuările.

Chiar și aliații apropiați ai SUA au început să își exprime îngrijorările. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut clarificări privind planul de ieșire din conflict, dar a părăsit Casa Albă fără răspunsuri concrete. „Suntem deosebit de îngrijorați că nu există un plan comun pentru a încheia rapid și eficient acest război”, a declarat Merz în Berlin, conform CNN.

Alarmă la Washington: „Iranul ar putea să nu încheie războiul atunci când vom dori noi”

În Congresul SUA, atât democrații, cât și republicanii cer explicații privind obiectivele războiului și durata sa. „Sunt alarmat de lipsa clarității și de absența unei definiții a succesului”, a declarat senatorul Richard Blumenthal pentru CNN. „Iranul ar putea să nu dorească să încheie războiul atunci când vom dori noi. Și au și ei un cuvânt de spus.”

În timp ce prețurile la petrol continuă să crească, iar consecințele economice se resimt, administrația Trump încearcă să găsească soluții. O ofertă de 20 de miliarde de dolari pentru asigurarea navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz nu a atras interes. De asemenea, o propunere pentru eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol ale SUA și ale aliaților a avut un impact redus.

„Am câștigat deja în multe feluri”, a declarat Trump săptămâna trecută, dar a adăugat: „Nu am câștigat suficient. Mergem mai departe mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria supremă.”