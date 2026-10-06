O centrală uriașă pe gaze, de aproximativ 475 MW, este pregătită la Turceni, în județul Gorj, iar contractul scos la licitație este estimat la 525 de milioane de euro plus TVA. Pentru construcție există însă o singură ofertă: cea depusă de o firmă românească din Odorheiu Secuiesc, care îl are ca principal subcontractant și susținător pe gigantul chinez de stat Dongfang Electric International Corporation. Evaluarea ofertei tocmai a fost prelungită până pe 30 octombrie, relatează Profit.ro.

Centrala de 475 MW ar trebui construită în trei ani

Proiectul este derulat de CCCG Turceni SA, companie controlată în proporții egale de Complexul Energetic Oltenia și Tinmar Energy. Licitația nu vizează doar construcția clădirilor. Contractul include proiectarea centralei, lucrările de inginerie, cumpărarea și instalarea echipamentelor, execuția propriu-zisă și punerea în funcțiune.

Noua unitate va fi o centrală pe gaze naturale în ciclu combinat, cu o putere de aproximativ 475 MW. Pe scurt, acest tip de centrală folosește mai întâi o turbină pe gaz, iar căldura care rezultă este recuperată pentru a produce abur și a genera suplimentar electricitate cu o a doua turbină. Astfel, energia gazului este folosită mai eficient.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 525 de milioane de euro plus TVA. Contractul este gândit pentru o perioadă totală de 192 de luni. Primele 36 de luni, adică trei ani, sunt rezervate proiectării, construcției și punerii în funcțiune a centralei. Alte 156 de luni sunt prevăzute pentru mentenanța pe termen lung a principalelor echipamente. Garanția trebuie să fie de minimum trei ani de la recepția lucrărilor.

O singură ofertă pentru proiectul de peste jumătate de miliard de euro

Licitația a fost lansată în ianuarie 2025, dar la procedură a fost depusă o singură ofertă. Ofertantul este Berdia SRL, o companie de construcții din Odorheiu Secuiesc, care a avut în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 22 de milioane de lei și este controlată și condusă de Attila Berkeczi, potrivit datelor citate de Profit.ro.

În spatele ofertei apare însă unul dintre marile grupuri energetice chineze. Berdia îl are ca terț susținător și principal subcontractant pe Dongfang Electric International Corporation, companie de stat din China specializată în generatoare electrice, centrale, stații și alte proiecte mari de infrastructură energetică. Oferta este încă evaluată, iar procedura nu a fost adjudecată.

Trei companii chineze apar în proiect

În total, oferta Berdia include zece subcontractanți, iar trei dintre aceștia sunt companii din China. Pe lângă Dongfang Electric International Corporation apare Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd., subsidiară a grupului chinez de stat PowerChina, precum și Central Southern China Electric Power Design Institute Co. Ltd., companie specializată în proiectare și inginerie energetică.

În ofertă mai apar compania ungară Extor Energy Projektmenedzsment és Tervező Zrt., Electrocons Group Proiect INTL din București, RCTI Company din Brașov, MHI Power România, Chronos Consulting din Odorheiu Secuiesc, Koplanar Design din Cristuru Secuiesc și Aquatools Jimix din Oradea. Un al doilea terț susținător este Visionary Insurance Company Limited din Malaezia.

Evaluarea singurei oferte a fost amânată din nou

Societatea care gestionează proiectul a prelungit până la 30 octombrie 2026 perioada de evaluare a ofertei și de întocmire a raportului final, și nu este prima amânare. Termenul a mai fost prelungit de mai multe ori începând din aprilie 2026, mai explică sursa citată.

Centrala de la Turceni este una dintre investițiile importante prin care Complexul Energetic Oltenia trebuie să reducă treptat producția bazată pe lignit și să introducă în sistem capacități pe gaze și energie regenerabilă. Planul oficial de restructurare al companiei prevede o centrală de aproximativ 475 MW la Turceni, dezvoltată împreună cu Tinmar Energy.

Costul proiectului a crescut puternic

Pentru centrala de la Turceni a fost semnat în 2023 un contract de finanțare prin Fondul pentru Modernizare. La acel moment, finanțarea nerambursabilă era de aproximativ 831,4 milioane de lei, iar valoarea totală estimată a investiției era de circa 1,66 miliarde de lei. Între timp, însă, suma estimată pentru contractul scos la licitație a ajuns la aproximativ 2,66 miliarde de lei, echivalentul celor 525 de milioane de euro plus TVA.

Centrală de 475 MW la Turceni, estimată la 525 milioane de euro. Dongfang Electric apare în singura ofertă. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Una dintre cauzele întârzierilor și ale scumpirilor este creșterea costului echipamentelor. Documentele guvernamentale citate de Profit.ro arată că prețurile turbinelor pe gaze au crescut cu aproximativ 50%. Au existat și probleme legate de obținerea finanțării și blocaje în lanțurile de aprovizionare.

Și centrala de 850 MW de la Ișalnița are probleme

Turceni nu este singurul proiect de acest tip pregătit de Complexul Energetic Oltenia. La Ișalnița este prevăzută o centrală pe gaze mult mai mare, de aproximativ 850 MW, dezvoltată printr-o companie deținută de CE Oltenia și Alro Slatina. Acolo, însă, situația este și mai complicată. La sfârșitul lunii ianuarie, cea de-a doua licitație pentru construcția centralei a fost anulată, după ce prima procedură fusese anulată încă din noiembrie 2024 din cauza lipsei ofertelor. Cele două proiecte, de la Turceni și Ișalnița, au acumulat întârzieri mari față de calendarul stabilit inițial în planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia.