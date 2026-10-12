Cum evoluează piața imobiliară în plină criză: „Avem unul din cele mai ridicate grade de aglomerare a locuințelor”

În timp ce numărul tranzacțiilor imobiliare scade, prețul locuințelor și valoarea creditelor acordate în domeniu au crescut continuu în ultimii patru ani, arată datele oficiale, consultate de Libertatea.

Mai mult, experții din domeniu susțin că prețurile vor crește în continuare în următorii 3-4 ani, deoarece nevoile sunt stringente, iar cererea este continuă.

Proteste în Spania, plafonări și exproprieri la alții

Recent, în Spania au avut loc demonstrații din cauza prețurilor mari ale chiriilor și ale locuințelor, ajungându-se direct la alegeri anticipate, în vreme ce în Berlin alegerile au fost câștigate de extrema stângă, care dorește exproprierea fondurilor de investiții ce dețin locuințe spre închiriere.

Problemele locuirii sunt stringente și în alte mari orașe europene. În Barcelona, autoritățile vor să interzică închirierile pe termen scurt, precum cele prin Airbnb și Booking, în Viena statul construiește locuințe, în timp ce în Suedia chiriile sunt plafonate de stat.

Paradoxul românesc

În tot acest peisaj, România vine cu propriul paradox: economia gâfâie, după patru ani de creșteri continue de taxe, însă prețurile locuințelor au crescut accelerat.

Datele Imobiliare.ro arată că prețul mediu a urcat de la 1.400 de euro pe metrul pătrat în septembrie 2022 la peste 2.000 în septembrie.

„Prețul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare era în septembrie 2022 la nivel național de 1.437 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. În luna septembrie a ajuns la 2.019 euro/mp util”, a declarat Daniel Crainic, directorul de marketing al platformei Imobiliare.ro, parte a grupului Ringier.

Defalcat, prețurile au evoluat astfel:

- Septembrie 2022: 1.437 euro/mp util

- Septembrie 2023: 1.451 euro/mp util +1%

- Septembrie 2024: 1.662 euro/mp util +15%

- Septembrie 2025: 1.905 euro/mp util +15%

- Septembrie 2026: 2.019 euro/mp util +6%

În schimb, numărul de tranzacții scade, iar teoretic, acest lucru ar fi trebuit să aducă o scădere a prețurilor pentru că cererea este mai mică, iar dobânzile sunt mai mari.

Numărul unităților individuale tranzacționate la nivel național, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a evoluat astfel:

- 2022: 179.556 unități individuale

- 2023: 158.448 unități individuale -12%

- 2024: 168.960 unități individuale +7%

- 2025: 159.879 unități individuale -5%

- 2026 (semestrul I): 67.876 unități individuale.

Astfel, anul trecut față de 2022 numărul tranzacțiilor este mai mic, iar pentru acest an se prevede o nouă scădere, în contextul prețurilor mari ale locuințelor.

Datele Băncii Naționale a României (BNR) arată o evoluție fluctuantă a numărului de credite acordate, acestea fiind influențate de perioadele de creștere a dobânzilor. În schimb, a crescut puternic suma.

Acestea au variat astfel:

- 2022: 81.642 credite cu o valoare totală de 33,7 miliarde de lei

- 2023: 61.323 credite imobiliare cu o valoare totală de 26,5 miliarde lei

- 2024: 83.829 credite cu o valoare de 38,5 miliarde de lei

- 2025: 93.741 credite cu o valoare totală de 42,6 miliarde de lei

- 2026: 50.882 credite acordate în primele opt luni ale anului, cu o sumă totală de 27 de miliarde de lei.

Căderea din anul 2023 poate fi explicată prin creșterea puternică a dobânzilor de la acel moment, în vreme ce creșterea puternică a numărului de credite de anul trecut vine din faptul că oamenii s-au grăbit să cumpere locuințe înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%.

Trebuie remarcat că suma totală a creditelor din primele opt luni din acest an este aproape cât cea de pe tot anul 2022.

În fapt, dacă facem o medie, rezultă o medie de circa 413.000 de lei per împrumut pentru 2022, față de 532.000 lei în acest an.

Nevoie „stringentă”

Daniel Crainic, directorul de marketing al Imobiliare.ro, susține că majorările de prețuri au avut două cauze: o accesibilitate mai bună în raport cu ceea ce vedem în majoritatea țărilor din Occident, dar și cererea foarte mare, cauzată de nevoile populației.

„Pe fondul războiului din Ucraina și a numeroaselor crize mai mici sau mai mari pe care le-am traversat (obținerea autorizațiilor de construcție în București și marile orașe, scumpirea materialelor de construcție, inflația, creșterea dobânzilor), oferta a scăzut treptat fiind etapizată, în același timp cererea în orașele mari a rămas ridicată astfel încât am avut în toți acești ani presiune pe prețuri”, spune Crainic.

„Chiar dacă avem cel mai mare procent de proprietari la nivel național, același lucru nu e valabil în Capitală, Timișoara, Cluj-Napoca, în plus avem și unul dintre cele mai ridicate grade de aglomerare a locuințelor. Nevoia de locuire rămâne stringentă”, afirmă Crainic.

Perspective sumbre

Expertul spune că în următorii ani locuințele se vor scumpi și mai mult, pe măsură ce materialele continuă să se scumpească, iar terenurile bune nu vor mai fi disponibile.