Stabilit la Paris, lângă Place Saint-Sulpice, actorul francez de origine română Julian Negulesco, 80 de ani, care a fugit în Franța acum 57 de ani și care a jucat cu Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo ori Jean Reno, radiografiază de la „firul ierbii” situația din Franța, unde protestele elevilor au scos în stradă peste 250.000 de oameni.

„Cineva mi-a trimis un filmuleț cu faimosul Radu Banciu”

„Ceea ce este ciudat este faptul că primesc aceeași întrebare, despre ce se întâmplă în Franța, de la cunoscuți din Spania, din Canada, din România, Chiar mi-a trimis cineva un filmuleț cu faimosul Radu Banciu, care spune că Parisul e sub foc, că nu mai se circulă, că nu se mai trăiește”, deschide discuția Negulescu.

„Dacă Mélenchon nu va veni la putere, va paraliza țara”

„Situația este provocată de partidul de extremă stângă a lui Jean-Luc Mélenchon în vederea a ceea ce va urma după alegerile prezidențiale din mai 2027. Dacă ei nu vor veni la putere, vor paraliza țara cu sindicate fie de adulți, fie de elevi. Foarte multe dintre lucrurile pe care le vedeți la televizor au izbucnit pe un motiv extrem de simplu, în banlieue, în periferii, la Creteil, din cauză că nu aveau profesori care să îi locuiască pe profesorii absenți. Și guvernul, ca de fiecare dată, a spus «da, da, da, da» ne vom ocupa. Și din 17 septembrie până acum nu s-a ocupat absolut deloc. Și a fost de ajuns de o scânteie. Membrii acestui partid a lui Mélenchon, La France Insoumise (LFI - Franța Nesupusă) au fost chiar în mijlocul manifestanților”, explică actorul, care a fugit din țară în 1969, la Festivalul Mondial al Teatrului de la Nancy, unde prezenta un spectacol inspirat de o piesă scrisă de Ion Coja „ciopârțit, însă, de cenzură, fără 4 actori care nu primiseră pașaport”.

A rămas în Franța cu 13 franci în buzunar, cinci cuvinte în franceză în minte, doar cu hainele de pe el și o adresă la care i se acceptase găzduire doar pentru 7 zile

„La proteste am văzut elemente care vin de din afară, care nu au nimic de a face nici cu școala, nici cu universitatea, ci mai curând cu obiectivul de a provoca. Sparg stațiile de autobuz, ard pubele imense, în mijlocul străzile, fac un un soi de baricadă”, adaugă Negulesco.

„Azi dimineața mi-a dus prietena japoneză la aeroport, are un concert în Italia. Și e străzi nu era absolut nimic”

Eu stau lângă un liceu profesional privat, care îi pregătește pe cei care vor să lucreze în Horeca. Cursurile continuă, e liniște, nu e nicio problemă. Azi dimineața mi-a dus prietena la aeroport, pe Fumi, are un convert în Italia. Și e străzi nu era absolut nimic

„În anumite puncte, da, se adună în fața unui liceu sau în tradiționale Place de la Nacion, Place de la Republique, unde se strâng în general pentru oamenii, sunt confruntări cu poliția sau brigăzile de intervenție. La Lens a fost un elev care a ridicat o grenadă lacrimogenă, a vrut să o arunce înapoi spre agenți, a explodat în mâna și nu mai are membrul. De fapt, poliția nu mai are voie să arunce cu nu cu grenade lacrimogene, se cheamă grenade de «désencerclement». Până acum sunt vreo 400 de polițiști din toată țara care au fost răniți, elevi și ei au fost răniți”, explică artistul.

Poți circula, mergi la magazin, mâine seară eu mă duc la teatru, nu-i nicio problemă, în bistrouri e tot atâta lume ca înainte, în restaurante idem, este ca și cum, ar fi un soi de răzmeriță în fața liceului Caragiale in Ploiești. Ploiești, locul unde m-a născut

„Se estimează deja pierderi de 50 de milioane de euro. Cine va plăti?”

„Se estimează pierderi de 50 de milioane de euro. Cine plătește? Contribuabilul, bineînțeles. Sunt unii care urlă, spunem, dar să îi pedepsească pe părinții, să plătească părinții. Nu se va face nimic. Franța este o țară care în momentul de față a fost adusă nu departe de sapa de lemn. Doar Macron a adăugat datorii țării încă... 1350 de milioane de miliarde. Ați înțeles bine, nu? Datoria țării a ajuns la 118 sau 120%. Deci orice ar produce o țară ca Franța, îi mai rămân 18 sau 20% care nu sunt acoperiți, chiar dacă ar da totul înapoi. Iar această revoltă a izbucnit mai ales în localități care au primit sumedenie de bani”, observă Negulesco.

Ce se întâmplă este un an pre-electoral, iar acțiunile de destabilizare vor fi numeroase, campania electorală va fi de o cruzime teribilă.

„Actele astea de vandalism, de violență, justifică ceva?

„Eu sunt de acord că nimic nu este perfect, că Franța este într-o situație de disperare din multe puncte de vedere, politic, social, economic, financiar, din punct de vedere al justiției, etc. Dacă te plângi tu, ca elev, că nu ai mijloace, că ești într-un liceu insalubru, că e prea cald în timpul caniculei și prea frig iarna, etc, etc. Dacă îi mai dai și foc, ce realizezi? La Nantes, acum o săptămână, într-un liceu care este foarte bine cotat, tocmai refăcut cu vreo 60 de milioane de euro, s-au chinuit ca să dea foc. E normal? Actele astea de vandalism, de violență, justifică ceva?”, adaugă actorul care, în România, a jucat în primul film „Zile de vară” (1968), de Ion Niță, scenariu Fănuș Neagu, cu Ștefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Rauțchi, Coca Andronescu, Ștefan Bănică sau Florin Tănase.

În Franța, Negulesco a lucrat cu actori precum Jeanne Moreau, Alida Vali, Geraldine Chaplin, Marie-Christine Barrault, Klaus Kinski, Francisco Rabal, Bernard Giraudeau, Gerard Desarthe, Marie Dubois, Marc Porel ori Jean Reno și i-a întâlnit pe Cioran și Ionesco.

„Manifestații au loc mai ales la banlieue pariziană. Din când în când, câte un drapel și acel drapel este ori algerian, ori marocan, ori palestinian. Niciodată nu vezi un drapel francez. Este normal. Și ei sunt născuți, în mod sigur, din părinți veniți ca și mine, din altă parte, și au fost crescuți în țara asta. Deci ce caută drapelul marocan, algerian sau palestinian într-o manifestație de liceeni și de școlari?”, spune actorul.

„Au atacat camionul de pompieri”

„Aș putea să vă dau o sumedenie de exemple, dar nu are niciun rost. Două lucruri care îmi vin în minte, care s-au întâmplat în primele zile și s-au repetat, dând foc la diferite obiecte în mijlocul străzilor. La un moment dat vine un camion de pompieri. Ei bine, pompierii vin ca să salveze, să stingă focul, nu ca să-i atace. Ce s-a întâmplat? A fost atacat de liceeni și i-au dat foc. După asta ne plângem că nu sunt mijloace și ai un stat care a care e de o lașitate îngrozitoare. În seara asta, a venit ministrul educației și a spus, gata, scoatem din pălărie 3.000 de profesori înlocuitori. De unde? De unde, dintr-o dată? Poate profesori care sunt la pensie. De ce nu au făcut-o înainte?”, conchide Negulesco.

Filmografie selectivă a actorului de film și regizor de teatru Julian Negulesco

1971: Bof... Anatomie d'un livreur de Claude Faraldo;

1972: Chère Louise de Philippe de Broca;

1973: Un officier de police sans importance;

1975: La Soupe froide de Robert Pouret;

1976: L'Affiche rouge de Frank Cassenti;

1976: L'Arriviste de Samy Pavel;

1978: La Barricade du point du jour de René Richon;

1987: Le Jupon rouge de Geneviève Lefebvre;

1991: L'Autre de Bernard Giraudeau

2009: Le Premier Cercle de Laurent Tuel;