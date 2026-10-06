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Pe ce dăm 60 de lei dintr-o factură de 100 de lei, la lumină. Curentul costă doar 40 de lei. Factura Electrica Furnizare, descifrată pe înțelesul tuturor

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Factură la lumină de la Electrica Furnizare. Foto: Facebook Electrica Furnizare - Electrica Furnizare
Factură la lumină de la Electrica Furnizare. Foto: Facebook Electrica Furnizare - Electrica Furnizare
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Când spunem că avem de plată 100 de lei la lumină nu înseamnă că toți banii se duc pe kilowații consumați. Curentul electric înseamnă mai puțin de jumătate din factură, adică 46 de lei. Acesta este un exemplu, însă în realitate peste 50% din bani nu îi plătim pe lumină.

Cuprins:

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

Cum „citim” factura Hidroelectrica la energie: cât plătim, de fapt, pentru lumină și câți bani ajung la stat prin taxe și contribuții

FUI, POD, CfD. Cum „descifrăm” cele 39 de linii din factura PPC la energie și cât costă, de fapt, un kilowatt. Sunt multe taxe incluse în nota de plată

În fiecare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

Contrar a ceea ce mulți român cred, costul luminii lunare nu este cel afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim lunar.

Acest lucru a fost recunoscut și de Bogdan Ivan, pe vremea când era ministru al Energiei. Acesta a precizat că aproape jumătate din suma totală sunt alte taxe și tarife de distribuție.

Doar 52% din prețul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, spunea el, în urmă cu mai puțin de un an.

Ce plătim, de fapt, atunci când achităm factura la energie electrică

Factura de energie electrică nu reprezintă exclusiv costul curentului electric consumat și nici suma care revine furnizorului, confirmă și reprezentanții Electrica Furnizare.

„Furnizorul este compania care are relația comercială directă cu clientul, emite factura și încasează valoarea totală a acesteia. Prin aceeași factură sunt însă achitate mai multe componente aferente întregului lanț necesar pentru ca energia electrică să ajungă de la producător la locul de consum: energia propriu-zisă, transportul și distribuția prin rețele, serviciile necesare funcționării Sistemului Electroenergetic Național, mecanismele de sprijin prevăzute de legislație, precum și taxele și impozitele datorate statului”, au explicat reprezentanții Electrica Furnizare, pentru ziarul Libertatea.

Cu alte cuvinte, furnizorul este interfața comercială dintre consumator și întregul sistem energetic.

El încasează contravaloarea facturii, „însă o parte importantă din valoarea acesteia este transferată mai departe către ceilalți participanți la lanțul energetic sau către bugetul de stat, conform tarifelor și mecanismelor stabilite prin reglementările în vigoare”, mai spune furnizorul Electrica.

Cât plătim, de fapt, lumina dintr-o factură de 100 de lei la energie electrică

Pentru a face mecanismul mai ușor de înțeles, Electrica Furnizare ne-a dat un exemplu fictiv al unei facturi la lumină, în valoare de 100 de lei.

Valorile de mai jos sunt orientative și au exclusiv rol explicativ. Distribuția exactă a banilor diferă în funcție de oferta clientului, operatorul de distribuție, perioada de facturare și tarifele reglementate aplicabile.

De exemplu, cei 100 de lei din factura la lumină sunt împărțiți astfel:

- 43 lei – costul energiei electrice active pentru alimentarea locului de consum al clientului

- 9 lei – componenta aferentă activității de furnizare a energiei electrice

- 25 lei – transportul, distribuția și serviciile necesare funcționării sistemului energetic

- 6 lei – contribuții și mecanisme de sprijin prevăzute de legislație

- 17 lei – acciza și TVA.

Pe ce se duc 60 de lei dintr-o factură la energie de 100 de lei

Din exemplul de mai sus se vede că „cei 100 de lei achitați de client furnizorului nu reprezintă 100 de lei ce revin furnizorului. Cea mai mare parte a facturii acoperă costuri ale energiei, servicii prestate de alți operatori din sistem, contribuții și taxe. Cu toate că furnizorului îi revine cota cea mai mică, componenta aferentă activității de furnizare include:

- costurile cu personalul dedicat activității de furnizare

- sistemele informatice și digitale (gestionare clienți, facturare, achiziție energie, portal clienți, POSF)

- emiterea și distribuirea facturilor

- operarea centrelor de relații cu clienții și Call Center

- administrarea contractelor și a datelor de consum

- activitățile de încasare și recuperare creanțe

- costurile de conformitate și raportare

- cheltuielile comerciale și de marketing

- costurile financiare aferente activității de furnizare

- cheltuielile generale administrative necesare funcționării furnizorului”, au explicat reprezentanții Electrica Furnizare, la solicitarea Libertatea.

Factura Electrica Furnizare, pagina 1 - Diferența dintre codul de client, codul de încasare și ID-ul facturii

Astăzi aflăm din textul de mai jos, din factura Electrica Furnizare, ce reprezintă fiecare linie din factura la energie electrică, pe ce taxe se duc banii în afară de curentul electric consumat, unde găsești codul de client, POD-ul și cum sunt structurate informațiile pe fiecare pagină a documentului.

Prima pagină a facturii Electrica Furnizare începe în stânga sus, cu o casetă ce conține date despre furnizor: adresa, codul IBAN și punctul local de contact. Lângă ea, sunt informațiile de contact despre client: numele și adresa.

Factura Electrica Furnizare, pag. 1
Factura Electrica Furnizare, pag. 1

Un rând mai jos, se găsesc datele de contact ale furnizorului, programul de lucru, telefonul și mailul. Tot acolo, este telefonul la care puteți transmite indexul. În continuarea lui, este caseta cu date ale clientului: cod client, cod furnizor, data încetării contractului. Codul de client este un identificator unic atribuit clientului în sistemul furnizorului. Îl poți utiliza când contactezi furnizorul, când transmiți indexul autocitit sau accesezi serviciile acestuia. Sub el este NLC - codul unic asociat locului pentru care este furnizată energia electrică, iar el identifică locul de consum în relația cu furnizorul și distribuitorul.

Explicații factura Electrica Furnizare, pag. 1
Explicații factura Electrica Furnizare, pag. 1

În centrul paginii 1 este caseta mare cu informații esențiale despre lumină. În stânga sunt perioada de facturare și data scadentă - termenul până la care poți achita factura. În dreapta, urmează valoarea facturii fără TVA, valoarea TVA-ului aplicată facturii, totalul notei de plată pe perioada amintită și consumul de energie electrică.

Sub această casetă, furnizorul de energie informează că neachitarea facturii în termenul prevăzut poate fi sancționată cu penalități.

Explicatii Factura Electrica Furnizare, pag. 1
Explicatii Factura Electrica Furnizare, pag. 1

Urmează linia cu Codul de încasare - este un cod utilizat pentru identificarea și înregistrarea corectă a plății. Tot aici apare și ID-ul facturii - identificatorul unic al facturii este utilizat pentru asocierea corectă a plății.

Pe rândul următor sunt indicate punctele de lucru ale furnizorului și locurile și modalitățile în care poți achita factura.

Pagina 1 se încheie cu codurile de bare din care pot fi scanate pentru plata facturii curente și, dacă există sume restante, pentru plata soldului actualizat.

Bine de știut: Codul de client și NLC-ul identifică relația contractuală și locul de consum. Codul de încasare și ID-ul facturii permit identificarea și înregistrarea corectă a plății.

Factura Electrica Furnizare, pagina 2 - Câte taxe plătim, în afară de kilowații consumați

Pagina 2 a facturii Electrica furnizare la lumină se deschide cu o casetă ce are datele de identificare ale locului de consum, precum adresa, NLC și POD, alături de nivelul de tensiune și produsul contractat.

Factura Electrica Furnizare, pag. 2
Factura Electrica Furnizare, pag. 2

Urmează un box cu seria contorului, perioada estimată, indexul vechi și indexul nou, modul de stabilire a consumului, prin citire, autocitire sau estimare, și cantitatea de energie facturată, alături de consumul mediu.

Explicatii Factura Electrica Furnizare, pag. 2
Explicatii Factura Electrica Furnizare, pag. 2

Caseta centrală are toate liniile care explică fiecare element facturat și valoarea de plată: energia activă facturată, tariful de distribuție, tariful de extragere a energiei din rețea, prețul serviciilor de sistem, costul furnizării, contribuția de cogenerare, certificatele verzi, contribuția CfD, accizele cu consum necomercial și totalul de plată al facturii. Toate acestea sunt componentele care, prin însumare, formează prețul final al energiei electrice facturate.

Pentru o înțelegere cât mai clară, factura prezintă aceste componente separat, fiecare având un rol și, după caz, un beneficiar distinct. Principalele componente care se regăsesc în factura de energie electrică:

Energia electrică activă

Prețul energiei electrice active reprezintă componenta aferentă energiei consumate. Această componentă include costul achiziției energiei de pe piață și costurile aferente activității de furnizare, prin care energia este achiziționată, gestionată, facturată și pusă la dispoziția clientului final.

„Este important de precizat că valoarea energiei active înscrisă în factură nu reprezintă, în integralitate, venitul sau marja furnizorului. Furnizorul achiziționează la rândul său energia necesară alimentării clienților”, au explicat reprezentanții Electrica Furnizare.

Tarife pentru serviciile de rețea

Acestea acoperă serviciile necesare pentru transportul și distribuția energiei electrice prin rețele până la locul de consum.

Tarifele pentru serviciile de rețea sunt reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Furnizorul le include în factura clientului și transferă contravaloarea acestora către operatorii corespunzători.

Servicii de sistem

Aceste servicii sunt necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță și echilibru a Sistemului Electroenergetic Național și contribuie la menținerea permanentă a echilibrului dintre energia produsă și cea consumată. Tariful aferent este reglementat de ANRE.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență

Aceasta este aferentă mecanismului de sprijin pentru producerea simultană, în condiții de eficiență ridicată, a energiei electrice și termice.

Scopul mecanismului este susținerea eficienței energetice și reducerea consumului de combustibil necesar producerii acestor forme de energie.

Certificate verzi

Certificatele verzi reprezintă o componentă aferentă schemei de sprijin pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Furnizorii au obligația legală de a achiziționa certificate verzi în condițiile stabilite de legislația în vigoare, iar contravaloarea acestora este evidențiată distinct în factura clientului.

Contribuția CfD (Contracte pentru Diferență)

Această componentă este aferentă mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență, destinat susținerii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice cu emisii reduse de carbon.

Acciza

Acciza este o taxă datorată bugetului de stat pentru energia electrică consumată. Nivelul acesteia este stabilit prin legislația fiscală în vigoare.

TVA

TVA se aplică asupra bazei de impozitare în conformitate cu legislația fiscală în vigoare și reprezintă, de asemenea, o sumă colectată prin factură și virată conform obligațiilor fiscale aplicabile.

Detaliere elemente facturate energie
Detaliere elemente facturate energie

De ce este importantă această defalcare

Înțelegerea structurii facturii este importantă pentru o discuție corectă despre prețul energiei electrice.

Furnizorul este cel care reunește toate componentele într-o singură factură și într-o singură relație comercială cu clientul, ceea ce simplifică pentru consumator interacțiunea cu un sistem energetic în care participă mai mulți operatori.

Sub această casetă mare care explică prețul final al facturii la curentul electric, se află un tichet electronic de energie care poate fi folosit la Poșta Română, doar de cei care beneficiază de acest avantaj.

Urmează un box cu o reprezentare grafică a consumului de energie realizat în anul anterior și consumul mediu lunar.

Ultima casetă de pe pagina 2 este cea cu informații despre sold, componentele de preț și temeiurile legale aplicabile.

Factura Electrica Furnizare, pagina 3 - drepturile clienților și sursele primare de energie

A treia pagină a facturii Electrica Furnizare conține date despre drepturile clienților finali. Aici găsești informații despre canalele de contact, soluționarea reclamațiilor, schimbarea furnizorului și protecția drepturilor consumatorilor de energie electrică.

Factura Electrica Furnizare, pag. 3
Factura Electrica Furnizare, pag. 3

În centrul paginii sunt reprezentate sursele primare de energie și impactul asupra mediului.

Eticheta energetică prezintă proveniența energiei electrice furnizate în anul anterior și impactul acesteia asupra mediului. Aici găsești structura mixului energetic și informații despre emisiile de CO₂.

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Tags: Ministerul Energiei Știri energie Energia curent electric taxe
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Rulota lui Tudor, un român care trăiește de 3 ani într-o parcare în Italia
Știri România
11:27
Tudor trăiește într-o rulotă și muncește cu ziua pentru bani și mâncare. Acum riscă să fie dat afară din parcarea care i-a devenit casă, în Italia: „Nu fac rău nimănui. Sunt sărac”
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
12:04
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
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Opinii
07:06
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
3 oct.
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
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