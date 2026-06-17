Liderul republican de la Casa Albă a subliniat că memorandumul de înţelegere cu Iranul nu este un text definitiv şi că ar putea relua campania de bombardamente.

„Este un memorandum de înţelegere. Şi dacă nu-mi place, o să începem din nou să tragem asupra lor, să le dăm cu bombe în cap”, a declarat Trump. „Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă cum trebuie, o să revenim la a lansa bombe chiar în capetele lor, bine?”, a adăugat președintele american.

Donald Trump a precizat totodată că memorandumul de înţelegere cu regimul de la Teheran nu prevede ridicarea imediată a sancţiunilor împotriva Iranului, adăugând însă că această chestiune va fi discutată mai târziu.

Preşedintele american a negat că Statele Unite ar urma să investească într-un fond de reconstrucţie pentru Iran în valoare de 300 de miliarde de dolari şi susţine că nici nu a solicitat ţărilor din Golf să participe la acest eventual fond.

„Puteţi investi dacă doriţi. Adică, ce pot să fac eu? Să spun că nimeni nu are voie să investească vreodată? Nu, noi nu investim, nu punem nici măcar 10 cenţi, iar oamenii pot decide să facă asta, dar depinde de ei”, a declarat Donald Trump cu ocazia întâlnirii bilaterale pe care a avut-o la Evian cu liderul egiptean Abdel Fattah el-Sisi.

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